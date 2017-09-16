تعدی رژیم آل خلیفه به مظاهر عاشورایی

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به ماه محرم در حالی که مردم بحرین به رسم دیرینه حسینیه ها و خیابانها را برای انجام مراسمهای عاشورایی تجهیز و آماده می نمایند نظام بحرین در حرکتی ناقض آزادی های دینی و مذهبی در دو منطقه السنابس و کرزکان پرچمها و دست نوشته های محرمی را که مردم در خیابانها نصب نموده بودند تخریب کرده و پایین آورد.

همچنین در منطقه السنابس نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت چند تن از جوانانی نمودند که در حال تجهیز منطقه برای ماه محرم بودند.

این اولین باری نیست که نظام آل خلیفه رسما و توسط نیروهای امنیتی مظاهر عاشورایی را هدف قرار می دهد. با وجودی که شیعیان بحرین حدود ۶۵ درصد کل جمعیت بحرین را تشکیل می دهند سالهای گذشته نیز نظام بحرین مراسم و تجهیزات محرم را مورد تعدی قرار داده که این اقدامات پس از انقلاب ۱۴ فوریه مردم بحرین در سال ۲۰۱۱ اوج گرفته است.

گفتنی است که بحرین از سال ۲۰۱۱ تا کنون از صدور روادید برای خطبای غیر بحرینی جهت سخنرانی در حسینیه های این کشور امتناع ورزیده و در قضایایی تلفیقی اقدام به احضار و بازداشت علمای بحرین نموده است. در طول این سالها گزارشهای بسیاری از تعدی و شلیک گاز اشک آور به حسینیه های بحرین به ثبت رسیده که در آنها نام حسینیه های بانوان نیز به چشم می خورد.