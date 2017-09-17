به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت، در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال گفت: آنچه که برای اشتغال فراگیر وطرح کاج در نظر گرفته شده است، مصوب شورای عالی اشتغال بوده است؛ اما آنچه که در خصوص آیین نامه اجرایی طرح اشتغال روستایی است، نشان این دارد که از پشتوانه برخوردار است. این طرح از دو مسیر تعقیب خواهد شد، به این معنا که برای تامین مالی اشتغال فراگیر، نظام بانکی کشور در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص خواهد داد؛ ضمن اینکه بخش یارانه نیز، از سوی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: غیر از ۲۰ هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی کشور، همراهی می‌کند، برای اشتغال روستایی و عشایری نیز مقرر شد که معادل ۱.۵ میلیارد دلار ارزی که در حد ۵ هزار میلیارد تومان تلقی می‌شود، پرداخت شود که به همین میزان نیز نظام بانکی آورده خواهد داشت؛ ضمن اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز بابت پرداخت یارانه سود از محل منابع بودجه اختصاص داده می شود.

نوبخت در خصوص ضمانت اجرایی این طرح گفت: پاسخ این پرسش با استناد به گذشته مهیا است، سال قبل هم در این ایام، طرح موقت رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه ما برای رونق اقتصادی از دو مسیر طی می شود، اول برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی ۱۶ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده شده و دوم اینکه ۳۷۵۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولتی از خزانه، طرح اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، پرداخت شود.

وی افزود: در سه ماهه اول امسال، رشد اقتصادی بدون نفت، ۷ درصد شد که بدون نفت هم به ۶.۵ درصد رسید، این در حالی است که برخی نگران رشد دورقمی بودند که از نفت حاصل شده بود که البته به درستی هم عنوان می شد، این در حالی است که تولید و صادرات نفت بیش از سقف تعیین شده نیز امکان پذیر نیست.

نوبخت گفت: نه تنها در رشد اقتصادی هفت درصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم که ۹۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال در سه ماهه کشور نسبت به سه ماهه اول سال ۹۵ در سال جاری، اضافه شده؛ درحالیکه ۷۰۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه اقدامات دولت برای اشتغال به چشم بیاید یا نیاید، مهم نیست؛ چراکه وقتی با لشگر ورودی فعالی وارد بازار کار می شود، باید به این توجه داشت که در برنامه اول اقتصادی که هدفگیری ما برای ۳۱۴ هزار فرصت شغلی بود که در برنامه دوم افزایش کمی داشت، در حالیکه دولت همواره در حد همین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، درحالیکه باید زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کرد.

وی افزود: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی در حوزه کار است، چراکه آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی داشته اند. البته نظام بانکی گرایش خود را نشان داد که در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری گام برمی دارد، البته باید منابع لازم را هم داشته باشد.

نوبخت گفت: باید حجم سپرده مردم نزد بانک باید بیشتر شود، اما بانکها سپرده ها را در اختیار طرح های دولتی قرار داده بودند، اما بازگشت پیدا نکرد، به همین جهت در سال گذشته ۱۳۲۵۰ میلیارد تومان از تعهداتی که دولت به نظام بانکی در گذشته داشت، پرداخت شد.

وی افزود: تلاش کردیم که در جهت افزایش سرمایه بانکها ۲۹ هزار میلیارد تومان تزریق کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسه با وزیر اقتصاد، در سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف شیوه بودجه ریزی و اختصاص آن، تصمیماتی گرفته شد، به خصوص اینکه می خواهیم به استانها در طرح های عمرانی کمک بیشتری کنیم؛ ضمن اینکه در حوزه طرح های ملی نیز می خواهیم سرعت بیشتری داشته باشیم، چراکه منجر به تحریک بیشتر اشتغال می شود.

نوبخت گفت: ظرف بیست روز آینده ۱۷۵۰۰ میلیارد تومان در میان روسای سازمان های برنامه و بودجه استانها توزیع خواهد شد؛ ضمن اینکه تصویب بودجه را بر اساس هزینه تمام شده طرح‌ها در سال ۹۷ هدایت خواهیم کرد و البته پول را به وزارتخانه ها نمی دهیم، بلکه به

وی افزود: تصویب بودجه سال ۹۷ بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود، البته تخصیص ها سه ماه به سه ماه بر اساس واریز به خزانه صورت نمی گیرد، بلکه بر اساس عملکرد تخصیص صورت می گیرد، البته ممکن است که مخالفت هایی صورت گیرد، اما به هرحال همه هم داستان خواهیم شد. در ضمن، روسای سازمان برنامه و بودجه استانها، هر چقدر که صرفه جویی کنند، اجازه خواهیم داد که مازاد بودجه را به طرح های موردنظر اختصاص دهید.