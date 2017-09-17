نرخ دلار به ۳۹۰۰ تومان بازگشت/سکه اندکی ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۵۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز یک میلیون و ۲۲۲ هزار تومان است.

هر نیم سکه ۶۴۶ هزار تومان، ربع سکه ۳۵۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۴۶ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۰ دلار و ۲۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۳ هزار و ۱۲۱ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۹۰۰ تومان، یورو ۴۷۲۰ تومان، پوند ۵۲۹۶ تومان، درهم امارات ۱۰۷۵ تومان و لیر ترکیه ۱۱۶۱ تومان است.