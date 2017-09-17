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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

درمعاملات امروز بازار آزاد تهران؛

نرخ دلار به ۳۹۰۰ تومان بازگشت/سکه اندکی ارزان شد

نرخ دلار به ۳۹۰۰ تومان بازگشت/سکه اندکی ارزان شد

امروز قیمت هر دلار ۳۹۰۰ تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۴۰۰ تومان است؛ نرخ سکه طرح قدیم هم به یک میلیون و ۲۲۲ هزار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۵۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز یک میلیون و ۲۲۲ هزار تومان است.

هر نیم سکه ۶۴۶ هزار تومان، ربع سکه ۳۵۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۴۶ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۰ دلار و ۲۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۳ هزار و ۱۲۱ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۹۰۰ تومان، یورو ۴۷۲۰ تومان، پوند ۵۲۹۶ تومان، درهم امارات ۱۰۷۵ تومان و لیر ترکیه ۱۱۶۱ تومان است.

کد مطلب 4089531

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