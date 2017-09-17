اقدامات ایران با متن برجام هماهنگ نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشییتد پرس، «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که اقدامات ایران با متن برجام هماهنگی ندارد.

وی در ادامه در اظهار نظری در خصوص برجام گفت: اقدامات ایران پس از توافق هسته ای در منطقه با تعهدات این کشور بر اساس متن برجام، تطابق ندارد.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در خصوص کوبا گفت: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد سفارت آمریکا در کوبا را به دلیل ایجاد مشکلات سلامتی برای کارکنان سفارت، ببندد.

تیلرسون افزود: ما در حال بررسی این موضوع هستیم، آسیب هایی که برخی از کارکنان ما، از این مسئله دیده اند، بسیار جدی است.

همچنین ساعاتی پیش «هربرت ریموند مک مستر» (H.R. McMaster) مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز در مصاحبه ای با شبکه خبری فاکس نیوز با اشاره به توافق هسته ای توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» گفت: این بدترین توافق است؛ چرا که تمام مزایا را پیشاپیش به ایران داده است.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید بدون اشاره به هشت گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به «برجام» مدعی شد: ما همین الان هم می‌ دانیم که ایران بخش‌هایی از (برجام) را نقض کرده است.

وی در ادامه افزود: ما باید توافق را شدیدتر و سخت‌ تر اجرا کرده و ایرادات آن را شناسایی کنیم.

این در حالیست که «آنگلا مرکل» ۱۱ شهریورماه سال جاری و بدون اشاره به عهدشکنی های مکرر واشنگتن در قبال توافق هسته ای ایران و تهدیدات مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور درباره از بین بردن برجام گفته بود: دیدیم که پس از سال‌ ها، توانستیم بر مبنای دیپلماسی مشترک، با ایران به یک توافق برسیم. اینَک باید اقداماتی مشابه درباره کره شمالی به جریان بیفتند.