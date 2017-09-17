نخستین سامانه تصفیه پساب طبیعی نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، منصور احمدی فروشانی، مدیر پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در این باره گفت: این سیستم از سوی واحد پژوهش شرکت و با همکاری یکی از اساتید دانشگاه تهران طراحی و راه اندازی شده است.

احمدی فروشانی با اشاره به اینکه مرکز انتقال نفت ایده لو در خارج از شهر واقع شده، بنابراین شرکت آب و فاضلاب در قبال آن مسئولیتی بر عهده ندارد، افزود: شرکت خطوط لوله و مخابرات تصمیم گرفت که برای این مرکز از یک سیستم تصفیه طبیعی استفاده کند و به همین منظور طرح وتلند را اجرا کرد.

به گفته وی وتلند سیستمی است که به پساب های بهداشتی اجازه ماند یا استراحت می‌دهد، سپس پساب را ازیک بسترهای شنی عبور داده و تبدیل به کشت می کند؛ خروجی این پساب یک آب قابل آبیاری برای فضای سبز، بدون ایجاد مشکل برای محیط زیست خواهد بود.

احمدی فروشانی ادامه داد: این طرح به یک سری محاسبات درباره اینکه هرنفر به چه میزان فضا احتیاج دارد و مقدار آب خروجی آن چقدر است، نیاز داشت که با طراحی و نظارت دکتر عظیمی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران انجام شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون این طرح از سوی واحد اچ اس یی شرکت اجرا شده است، افزود: مراحل اجرایی این پروژه یک سال به طول انجامید و اقدامات مانیتورینگ و آزمایش آن نیز حدود یک سال زمان برد.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با بیان اینکه به ازای هر یک نفر یک میلیون تومان برای این طرح هزینه شده است، اظهار کرد: فاضلاب بهداشتی مرکز انتقال نفت ایده لو از قبل به نیزارهای اطراف که البته به خودی خود، یک سیستم تصفیه محسوب می شوند، وارد می شد.

احمدی فروشانی ادامه داد: البته هم اکنون نمی توان تنها به سیستم طبیعت اکتفا کرد، بنابراین روش وتلند که همان استفاده از راه های طبیعی به منظور تصفیه پساب بهداشتی است، را به کار بردیم.

بر اساس این گزارش تالاب (وتلند) به مناطق مردابی، آبگیر، توربزار(پیت زار) آبی بصورت طبیعی، مصنوعی، دائم یا موقت با آب ساکن، جاری شیرین، لب شور یا شور مشتمل بر آن دسته از آبهای دریایی که عمق آب در کشند پایین از ۶متر تجاوز نکند، گفته می شود.

تصفیه فاضلاب به روش وتلند به دو نوع طبیعی و مصنوعی طبقه بندی می شوند. قدمت تالابهای طبیعی به قدمت زمین می رسد. اما نوع مصنوعی آن نخستین بار در سال ۱۹۵۰توسط دکتر کیت سیدل در آلمان غربی برای تصفیه فاضلاب ارائه شد. استفاده از سیستمهای تصفیه فاضلاب با تکنولوژی پایین و عدم مصرف انرژی یا مصرف کم علاوه بر تناسب با نیازهای یک اقتصاد در حال توسعه در اصلاح و بهبود محیط زیست نیز نقش مؤثری دارد.