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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹

مدیرعامل بریتیش پترولیوم؛

انتظار تداوم قیمت‌ نفت ۵۰ تا ۶۰ دلاری را داریم

انتظار تداوم قیمت‌ نفت ۵۰ تا ۶۰ دلاری را داریم

مدیر عامل شرکت بریتیش پترولیوم گفت: انتظار دارد قیمت نفت در بازارهای جهانی در سطوح ۵۰ تا ۶۰ دلار برای هر بشکه باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باب دادلی گفت: معتقدم قیمت‌های نفت با توجه به کاهش ذخیره سازی‌های جهانی نفت خام و همچنین توافق کاهش عرضه کشورهای تولیدکننده عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سطح ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.

وی به رویترز گفت: همیشه مدتی طول می‌کشد که از سطح ذخیره سازی‌ها کاسته شود، اما با توجه به توافق اوپک و غیراوپک و نیز نشانه‌های دیگری که در بازار وجود دارد، سطح پایبندی زیادی به این توافق را در بازار شاهد هستیم و سطح ذخیره سازی‌ها هم رو به کاهش است. انتظار افزایش یا کاهش شدیدی را در قیمت‌ها نداریم و سعی می‌کنیم که راه خود را در بازاری که قیمت‌ها در سطوح ۵۰ تا ۶۰ دلار هستند، پیدا کنیم.

تولیدکنندگان عضو و غیر عضو اوپک با هم توافق کرده‌اند که عرضه نفت را به میزان یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز تا ماه مارس ۲۰۱۸ کاهش دهند تا این گونه از مازاد عرضه نفت در بازار و به تبع آن افت بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری کنند. 

کد مطلب 4090372

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