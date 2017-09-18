انتظار تداوم قیمت‌ نفت ۵۰ تا ۶۰ دلاری را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باب دادلی گفت: معتقدم قیمت‌های نفت با توجه به کاهش ذخیره سازی‌های جهانی نفت خام و همچنین توافق کاهش عرضه کشورهای تولیدکننده عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سطح ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.

وی به رویترز گفت: همیشه مدتی طول می‌کشد که از سطح ذخیره سازی‌ها کاسته شود، اما با توجه به توافق اوپک و غیراوپک و نیز نشانه‌های دیگری که در بازار وجود دارد، سطح پایبندی زیادی به این توافق را در بازار شاهد هستیم و سطح ذخیره سازی‌ها هم رو به کاهش است. انتظار افزایش یا کاهش شدیدی را در قیمت‌ها نداریم و سعی می‌کنیم که راه خود را در بازاری که قیمت‌ها در سطوح ۵۰ تا ۶۰ دلار هستند، پیدا کنیم.

تولیدکنندگان عضو و غیر عضو اوپک با هم توافق کرده‌اند که عرضه نفت را به میزان یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز تا ماه مارس ۲۰۱۸ کاهش دهند تا این گونه از مازاد عرضه نفت در بازار و به تبع آن افت بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری کنند.