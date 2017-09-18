انتقال نفت سوآپ به ۷۲۰ هزار بشکه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ شیرافکن قربانی با اشاره به آغاز طرح سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر به پالایشگاه‎های تهران و تبریز، از انتقال بیش از ۷۲۰ هزار بشکه نفت خام از آغاز عملیات سوآپ تا ۱۸ شهریور خبر داد.این حجم نفت خام در دو مرحله بوسیله خط لوله ۳۲ اینچ انتقال نفت خام نکا – ساری - ری در منطقه شمال منتقل شده است.

قربانی با بیان اینکه طرح سوآپ پس از توقف هفت ساله در روزهای گذشته با متوسط حجم انتقال روزانه ۱۰ هزار بشکه راه اندازی شده است، اظهار کرد: با رفع موانع و آمادگی بیشتر شرکت‎های سوآپ، این حجم تا پایان سال میلادی به ۴۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت و در سال آینده برای رسیدن این حجم به ۲۰۰ هزار بشکه نیز برنامه ریزی شده است.

معاون عملیات منطقه شمال، ظرفیت فعلی خطوط لوله و تاسیسات منطقه برای انتقال نفت خام را بیش از ۳۷۰ هزار بشکه در روز اعلام و تاکید کرد: این ظرفیت تا ۵۰۰ هزار بشکه قابلیت ارتقا دارد.

وی با اشاره به واقع شدن بخش اعظم این خط انتقال و مراکز انتقال نفت در مناطق دورافتاده و عبور خط لوله سوآپ از مناطق سخت‎گذر کوهستانی و جنگلی، انتقال نفت خام در این شرایط را با تلاش شبانه‎روزی کارکنان در این مراکز امکانپذیر دانست و گفت: راه اندازی مجدد سوآپ نفت در منطقه شمال موجب تقویت روحیه کار، تلاش و نشاط در بین کارکنان مراکز پنج‎گانه مسیر خط لوله سوآپ نفت شده است. تمامی تجهیزات و تاسیسات منطقه برای انتقال مستمر و ایمن نفت خام در طرح سوآپ آماده است.