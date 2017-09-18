تشریح جزییات غربالگری معتادان متجاهر استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر باقری در نشست خبری امروز به بررسی وضعیت آماری غربالگری معتادان متجاهر نگهداری شده در مراکز بهزیستی اشاره کرد و افزود: در مرحله اول چهار هزار و ۲۹ نفر و در مرحله دوم چهار هزار و پنج معتاد متجاهر مورد غربالگری قرار گرفتند که پس از غربالگری مشخص شد از این تعداد ۱۸۴ نفر معتاد متجاهر نبودند و ۲۲۴ نفر تست آنها منفی بود همچنین ۲۴۹ نفر سالمند، ۱۲۶ نفر افاغنه، پنج نفر زیر ۱۷ سال، ۳۶ نفر تحت درمان متادون و ۱۸۴ نفر نیز ترخیص پزشکی داشتند و در نهایت خروجی غربالگری سه هزار و ۵۰ نفر بود که در ۱۲۰ مرکز اقامتی بهزیستی نگهداری می شوند.

وی با اشاره به اینکه ۴۳.۷ درصد این افراد تهرانی بودند گفت: بر اساس خوداظهاری انجام شده مشخص شد ۶.۹ درصد (۲۲۹ نفر) استان لرستان، ۵.۲ درصد (۱۵۰ نفر) خراسان رضوی، ۴.۷ درصد (۱۵۵ نفر) آذربایجان شرقی، ۴.۳ درصد (۱۴۲ نفر) گیلان، ۴ درصد (۱۳۳ نفر) ایلام، ۲.۹ درصد (۹۶ نفر) اهل کرمانشاه بودند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران به وضعیت سواد این افراد اشاره کرد و گفت: ۹.۹ درصد (۳۴۰ نفر) بیسواد، ۲۲.۵ درصد (۷۷۲ نفر) ابتدایی، ۳۳ درصد (۱۱۳۵ نفر) راهنمایی، ۱.۶ درصد (۵۴ نفر) زیر دیپلم، ۲۴.۳ درصد (۸۳۵ نفر) دیپلم، ۳.۱ درصد (۱۰۵ نفر) فوق دیپلم، ۳.۳ درصد (۱۱۳ نفر) لیسانس، ۰.۶ درصد (۲۰ نفر) فوق لیسانس به بالا بودند و همچنین ۶۲ نفر نیز اظهار نکردند.

یک سوم معتادان متجاهر نگهداری شده تحصیلات دیپلم به بالا دارند

به گفته باقری بررسی های انجام شده نشان می دهد که یک سوم معتادان متجاهر نگهداری شده تحصیلات دیپلم به بالا دارند.

وی همچنین به وضعیت تاهل و تجرد معتادان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ۲۱.۸ درصد (۷۴۹ نفر) مجرد، ۳۲.۶ درصد (۱۱۲۱ نفر) متاهل، ۱۵.۶ درصد (۵۳۷ نفر) مطلقه، ۱.۱ درصد (۳۸ نفر) همسر فوت شده بودند که ۲۸.۸ درصد (۹۹۱ نفر) نیز پاسخی ندادند.

وی به تعداد فرزندان نیز در این بررسی ها اشاره کرد و افزود: هزار و ۳۸۶ نفر فرزندی نداشتند، ۸۶۵ نفر یک فرزند، ۷۰۵ نفر دو فرزند، ۲۲۹ نفر سه فرزند، ۱۳۵ نفر چهار فرزند، ۳۰ نفر پنج فرزند، یک نفر شش فرزند و یک نفر نیز دارای هشت فرزند بودند و همچنین ۸۴ نفر نیز پاسخی ندادند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران به وضعیت اشتغال معتادان متجاهر نگهداری شده در مراکز نیز اشاره کرد و گفت: ۳۴.۶ درصد (۱۱۸۸ نفر) شغلی نداشتند، ۴۴.۵ درصد (۱۵۳۰ نفر) دارای شغل و ۲۰.۹ درصد (۷۱۸ نفر) پاسخی ندادند.

باقری همچنین گفت: سه هزار و ۶۸ نفر عنوان کردند که معتاد هستند و ۳۳۳ نفر نیز اعلام کردند معتاد نیستند که پس از انجام آزمایش ها مشخص شد سه هزار و ۱۷۷ نفر از این افراد معتاد بوده و ۲۲۴ نفر معتاد نبودند که این آمارها درستی خوداظهاری ها را تایید می کند.

وی همچنین به سن شروع مصرف در این افراد اشاره کرد و افزود: ۱۸ نفر عنوان کردند که اولین بار ۶ تا ۱۰ سالگی، ۱۷۷ نفر ۱۱ تا ۱۵ سالگی، ۴۵۸ نفر ۱۶ تا ۲۰ سالگی، ۶۲۳ نفر ۲۱ تا ۲۵ سالگی، ۸۳۵ نفر ۲۶ تا ۳۰ سالگی، ۵۶۳ نفر ۳۱ تا ۳۵ سالگی، ۲۷۸ نفر ۳۶ تا ۴۰ سالگی، ۱۹۶ نفر ۴۱ تا ۴۵ سالگی، ۱۱۲ نفر ۴۶ تا ۵۰ سالگی، ۸۵ نفر ۵۱ تا ۵۵ سالگی و ۴۰ نفر نیز ۵۶ تا ۶۵ سالگی مواد مصرف کردند.

به گفته باقری میانگین سنی این معتادان برای شروع مصرف ۳۰ سالگی بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران به رابطه بین مدت مصرف و کارتن خوابی معتادان متجاهر دستگیر و نگهداری شده در مراکز اشاره کرد و اظهار داشت:هزار و ۵۲۶ نفر یک تا پنج سال بعد از زمان مصرف، ۶۴۷ نفر شش تا ۱۰ سال، ۳۱۵ نفر ۱۱ تا ۱۵ سال، ۲۳۶ نفر ۱۶ تا ۲۰ سال، ۹۰ نفر ۲۱ تا ۲۵ سال، ۷۲ نفر ۲۶ تا ۳۰ سال، ۳۷ نفر ۳۱ تا ۳۵ سال، ۴۲ نفر ۳۶ تا ۴۰ سال و ۸ نفر ۴۵ سال به بالا کارتن خواب شدند.

وی گفت: این آمارها نشان می دهد نیمی از معتادان متجاهر نگهداری شده طی یک تا پنج سال کارتن خواب شده اند که نشان دهنده این است که هم خانواده و هم اجتماع بعد از اعتیاد کمکی به آنها نکردند و همچنین ۹ درصد این افراد نیز حدود ۹ سال طول کشیده تا کارتن خواب شوند.

وی به رابطه سیگار و اعتیاد نیز اشاره کرد و افزود: ۷۵ درصد (۳۰۲۸ نفر) عنوان کردند که سیگاری بوده و ۲۸۲ نفر نیز سیگار نمی کشند و همچنین در غربالگری ها مشخص شد که میانگین مصرف سیگار در معتادان متجاهر ۲۲.۵ سالگی است.