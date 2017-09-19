جلوگیری از خودکشی ۵۲۳۱ نفر توسط اورژانس اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح سه شنبه در آئین افتتاح ۱۵۰ مرکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر رفاه برگزار شد، به واقعیت‌های موجود در جامعه و تغییر شیوه‌های زندگی و تحولات محیطی اشاره کرد و افزود: هر روز شاهد تغییر در ساختار فرهنگ و جامعه هستیم و این امر باعث عمیق شدن روز به روز پدیده آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی با بهره‌مندی از ۲۲ هزار نیروی متخصص و با بهره‌گیری از یافته‌های علمی سه راهبرد پیشگیری از بروز و شیوع معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی، مداخلات بهنگام تخصصی با استاندارد کردن خدمات و استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند جامعه را سرلوحه کار قرار داده است.

رئیس سازمان بهزیستی، استقرار ۵ هزار تیم اجتماع‌محور، اجرای طرح «نماد» و «ماد» در نظام مراقبتی دانش‌آموزان با همکاری ۹ نهاد، اجباری کردن غربالگری ژنتیک، ارائه الگوی دادگاه درمان‌مدار، گسترش خط ۱۴۸۰، توسعه کمی و کیفی اورژانس اجتماعی را از اقدامات موثر برشمرد و گفت: به واسطه فعالیت موثر اورژانس اجتماعی و مداخلات بهنگام سال ۹۴، ۴ هزار و ۲۴۰ نفر، در سال ۹۵، ۵ هزار و ۲۳۱ نفر از خودکشی منصرف شدند.