زندگی ۱۱ میلیون حاشیه نشین در وضعیت نامناسب/ ۵ اولویت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در آئین افتتاح ۱۵۰ مرکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور گفت: اهتمام به کاهش و کنترل آسیب اجتماعی یک مسئولیت مهم ملی است و قطعاً گسترش اورژانس اجتماعی یکی از ضرورت های اساسی است که دولت باید حمایت های لازم را داشته باشد.

وی افزود: پدیده هاو آسیب های اجتماعی در کشور به مرحله ای رسیده که باید همه ارکان نظام برای مقابله کاهش و کنترل آسیب ها، بسیج شوند و اقدامات جدی انجام دهند.

جهانگیری با اشاره به اینکه در جهت بررسی و کاهش آسیب های اجتماعی دو سال قبل جلسه ای با مدیریت رهبر معظم انقلاب و سران سه قوه و وزرای مختلف برگزار شد ادامه داد: در این جلسه به موضوع آسیب های اجتماعی، سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت کاهش آنها پرداخته و قرار شد سازمان ها و ارگان های مرتبط، برنامه ریزی های لازم را در این خصوص انجام دهند و در نتیجه اراده جدی در قوای سه گانه کشور در جهت کاهش و کنترل آسیب ها شکل گرفت.

وی با تأکید بر اینکه در شورای انقلاب فرهنگی و همچنین شورای اجتماعی کشور بارها جلسات مختلفی تشکیل شد اظهار داشت: یافتن ریشه های آسیب های اجتماعی در دستور کار وزارت کشور و وزارت رفاه قرار گرفته است.

معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: هر اقدامی که در جهت رفع تبعیض و حمایت از اقشار آسیب پذیر برداشته شود، زمینه ای برای از بین بردن آسیب های اجتماعی خواهد بود.

جهانگیری با اشاره به اینکه پیشگیری از آسیب ها باید قبل از درمان آنها انجام گیرد تصریح کرد: باید به آسیب دیدگان اجتماعی به عنوان بیمار نگاه شود و برنامه اساسی برای درمان آنها تعبیه شود. چرا که آسیب های اجتماعی می تواند حیات اجتماعی را با خطر روبرو کند.

معاون اول رئیس جمهوری به پنج اولویت اول دولت در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بیش از ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین وضعیت نامناسبی دارند، به همین دلیل ساماندهی حاشیه نشین ها، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق، دلایل مهاجرت به حاشیه شهرها و فساد اخلاقی در مناطق خاص و بحرانی جرم خیز در اولویت دستور کار دولت قرار دارند که برای آنها برنامه ریزی و اقداماتی انجام خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر آمار طلاق در شهرهای بزرگ به خصوص تهران، نگران کننده است و توجه ویژه به کانون خانواده در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقش موثری دارد که باید تلاش کنیم تا زمینه های آسیب را در خانواده ها از بین ببریم.

جهانگیری با اشاره به اینکه نمی توان به آسیب اجتماعی خشن برخورد کرد گفت: همچنین با پاک کردن صورت مسئله فقط مسائل را پیچیده و زیرزمینی می کنیم و حل مسئله دشوارتر می شود. اینکه مردم ما در معرض آسیب هستند باید پذیرفت و راه های اصولی و علمی برای مقابله و کاهش آنها را شناسایی کرد.

وی به عملکرد بهزیستی در زمینه اورژانس اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: راه اندازی اورژانس اجتماعی در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اقدام موثری است که از سوی بهزیستی انجام شده و باید با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصین و ارائه مشاوره های علمی در سبک زندگی، اصلاحاتی انجام داده و ریشه مشکلات و آسیب ها را شناسایی و حل کرد.

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: نپرداختن به ریشه های آسیب می تواند درد را تسکین دهد اما عوارض جدی تری برای جامعه ایجاد می کند. بر همین اساس باید شناسایی ریشه های آسیب های اجتماعی در دستور کار قرار گیرد و پرداختن به مهارت های اجتماعی، اصلی ترین کار است و در عصر حاضر، پدیده های اجتماعی نیازمند مهارت های ویژه اجتماعی که هم مراکز دانشگاهی، آموزشی و نهادهای مدنی باید در این خصوص تلاش کنند تا جامعه واکسینه شود و در صورتی که از مهارت های اجتماعی لازم برخوردار باشیم، این مشکلات برطرف و در جهت کنترل آسیب ها اقدام خواهیم کرد.

جهانگیری تأکید کرد: در برخی از مناطق کشور، وضعیت نگران کننده تر است و همچنین در زمینه اقتصادی باید به اشتغال جوانان و حل بیکاری در مناطق مرزی، ایجاد توازن در توسعه مناطق مختلف، توجه به توسعه مناطقی که قومیت های مختلف وجود دارند توجه ویژه ای شود و سرمایه گذاری عظیمی در این موارد صورت گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد در دولت دوازدهم شاهد اقداماتی در این خصوص باشیم و وزارت رفاه و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و امداد بتوانند سیاست گذاری دقیق و جدی تری در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی انجام دهند.