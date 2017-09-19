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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

وزیر نفت در جمع خبرنگاران:

دعوت از دانشجویان دانشگاه نفت برای مصاحبه استخدامی

دعوت از دانشجویان دانشگاه نفت برای مصاحبه استخدامی

وزیر نفت گفت: به زودی دانشجویان دانشگاه نفت برای مصاحبه استخدامی به این وزارتخانه دعوت می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه های کشور در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت درخصوص جذب در وزارت نفت گفت: ما با این دانشجویان قراری نداریم.

وی افزود: این دانشجویان بورسیه هستند و در دوران تحصیل پول دریافت می کنند.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: برنامه داریم که به زودی اعلام کنیم تا این دانشجویان برای مصاحبه استخدامی به وزارت نفت بیایند.

زنگنه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم منتقل می شود نیز گفت: اگر وزارت علوم در این زمینه حرفی دارد بروند و آن را دنبال کنند.

وی عنوان کرد: ما فعلا داریم این دانشگاه را اداره می کنیم.

کد مطلب 4091316

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