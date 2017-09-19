به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ حسین امیری خامکانی گفت: در احکام دائمی بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه کشور دولت بر اولویت برداشت نفت از میدان‌های مشترک مکلف و در قانون بودجه سال ۹۶ نیز بر این اقدام تاکید شده است.در دوران تحریم‌ها، دولت یازدهم با توجه به محدودیت منابع و جذب سرمایه خارجی، اولویت‌بندی‌هایی را در میدان‌های مشترک پارس جنوبی و غرب کارون انجام داد که این اولویت بندی‌ها نتیجه بخش بوده است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌که منابع کشور در بحث اکتشاف و استخراج نفت باید ابتدا در میدان‌های مشترک هزینه شود، تصریح کرد: ساختار فیزیکی میدان‌های نفت و گاز به این صورت است که اگر طرفی برداشت خود را افزایش دهد، فشار کاهش یافته است و نفت و گاز از سوی ایران به سمت طرف مقابل حرکت می‌کند.

امیری خامکانی با تاکید بر این‌که دولت در شرایط محدودیت منابع و سرمایه باید ابتدا در میدان‌های نفتی مشترک جذب سرمایه کند، عنوان کرد: در شرایط کنونی حتی می‌توان با کشورهای همسایه برای جذب سرمایه‌ به صورت مشترک با هدف توسعه میدان‌های مشترک مذاکره کرد و برداشت از منبع و سهم هر کشور را به صورت مساوی تقسیم کرد.

وی گفت: دولت معتقد است برای دستیابی به اهداف بالادست صنعت نفت در برنامه ششم توسعه به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و رشد ۹ درصدی صنعت نفت در پایان برنامه نیز باید با احتساب جذب این مقدار سرمایه هدف‌گذاری شود.