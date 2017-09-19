به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که قرار بود تیم ملی وزنه برداری کشورمان با ۶ وزنه بردار در باز های داخل سالن آسیا در عشق آباد ترکمنستان حضور یابد، مصدومیت صالح چراغی ملی پوش دسته ۸۵ کیلوگرم قبل از اعزام باعث مشکل شد. از سویی دیگر عدم پذیرش هیات اجرایی رقابت های وزنه برداری بازی های داخل آسیا مبنی بر قبول جابجایی در این وزن، باعث شد تیم ملی با ۵ ملی پوش در بازی های داخل سالن شرکت کند.

این در حالیست که ابتدا در لیست اولیه تیم ملی وزنه برداری برای اعزام به بازی های داخل سالن آسیا، نام مسعود چترایی به کمیته مسابقات اعلام شده بود، ولی به علت ضعیف ظاهر شدن این وزنه بردار در بازیهای دانشجویان جهان، نام صالح چراغی جایگزین چترایی شد.