  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

بازیهای داخل سالن آسیا – ترکمنستان؛

یک ملی‌پوش از ترکیب تیم وزنه‌برداری ایران کم شد!

یک ملی‌پوش از ترکیب تیم وزنه‌برداری ایران کم شد!

با مصدومیت یکی از ملی پوشان تیم وزنه برداری ایران، این تیم با ۵ نماینده در بازی های داخل سالن آسیا شرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که قرار بود تیم ملی وزنه برداری کشورمان با ۶ وزنه بردار در باز های داخل سالن آسیا در عشق آباد ترکمنستان حضور یابد، مصدومیت صالح چراغی ملی پوش دسته ۸۵ کیلوگرم قبل از اعزام باعث مشکل شد. از سویی دیگر عدم پذیرش هیات اجرایی رقابت های وزنه برداری بازی های داخل آسیا مبنی بر قبول جابجایی در این وزن، باعث شد تیم ملی با ۵ ملی پوش در بازی های داخل سالن شرکت کند.

این در حالیست که ابتدا در لیست اولیه تیم ملی وزنه برداری برای اعزام به بازی های داخل سالن آسیا، نام مسعود چترایی به کمیته مسابقات اعلام شده بود، ولی به علت ضعیف ظاهر شدن این وزنه بردار در بازیهای دانشجویان جهان، نام صالح چراغی جایگزین چترایی شد.

کد مطلب 4091490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها