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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا؛

دعوت از برترین وزنه‌برداران جوان کشور به اردو

دعوت از برترین وزنه‌برداران جوان کشور به اردو

مربی تیم وزنه برداری جوانان ایران از دعوت برترین نفرات و استعدادهای مسابقات قهرمانی کشور به اردوی این تیم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر خورشیدی فر در حاشیه رقابتهای قهرمانی زیر 21 سال کشور در سالن ورزشی تختی شهرستان مراغه گفت: از نزدیک شاهد عملکرد وزنه براران جوان هستیم و کادر فنی در صدد شناسایی و انتخاب چهره های نوظهور در رده سنی پایه است. ما در نظر داریم بهترین های این رقابتها را برای حضور در اردوی تیم جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا گزینش کنیم.

وی در پایان گفت: این مسابقات برای کادر فنی از اهمیت بالای برخوردار است و برهمین اساس محمدحسین برخواه سرمربی تیم های ملی پایه ای کشورمان نیز در محل برگزاری مسابقات حضور خواهد داشت.

کد مطلب 4091523

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