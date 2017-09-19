جزئیات ماجرای قتل در بازار حضرتی/ قاتل خودش را تسلیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح سه شنبه از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل پسر جوان به کلانتری ۱۱۳ بازار اعلام شد. بلافاصله ماموران در محل حاضر و با تایید خبر، موضوع به قاضی کشیک قتل و اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، تحقیقات برای دستگیری عامل جنایت از همان محل وقوع قتل واقع در خیابان امین الدوله بازار حضرتی در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

براساس تحقیقات اولیه قاتل به نام محمد ۲۵ ساله با ضربات متعدد چاقو اقدام به کشتن همکارش به نام محمد د ۲۱ ساله در داخل انباری کفش کرده و پس از آن از محل متواری شده است.

با پیگیری کارگاهان اداره دهم و ارائه مشاوره های لازم به خانواده متهم دقایقی پیش متهم با حضور در کلانتری ۱۱۳ بازار خود را تسلیم پلیس کرد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر، اعلام داشت متهم با اعتراف صریح به ارتکاب جنایت در خصوص انگیزه خود، اختلافات شخصی با مقتول را انگیزه جنایت اعلام و در حال حاضر برای صدور قرار قانونی روانه دادسرای امور جنایی شده است.