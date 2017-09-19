سکه طرح جدید ۳۵۰۰ تومان گران شد/نرخ دلار کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید، همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان، نیم سکه ۶۴۳ هزار تومان، ربع سکه ۳۵۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۴۷ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰۷ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۱ هزار و ۶۶۶ تومان است.

هر دلار ۳۸۹۵ تومان، یورو ۴۷۰۹ تومان، پوند ۵۲۶۶ تومان، درهم امارات ۱۰۷۲ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۰ تومان است.