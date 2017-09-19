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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۱۵

در بازار آزاد تهران:

سکه طرح جدید ۳۵۰۰ تومان گران شد/نرخ دلار کاهش یافت

سکه طرح جدید ۳۵۰۰ تومان گران شد/نرخ دلار کاهش یافت

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۳۵۰۰ تومان افزایش یافت و نرخ دلار هم با اندکی کاهش به ۳۸۹۵ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید، همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان، نیم سکه ۶۴۳ هزار تومان، ربع سکه ۳۵۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۴۷ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰۷ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۱ هزار و ۶۶۶ تومان است.

هر دلار ۳۸۹۵ تومان، یورو ۴۷۰۹ تومان، پوند ۵۲۶۶ تومان، درهم امارات ۱۰۷۲ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۰ تومان است.

کد مطلب 4091579

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