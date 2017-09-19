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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۴۲

واکنش پلیس به درگیری شب گذشته درتهرانپارس/همه متهمان دستگیر شدند

واکنش پلیس به درگیری شب گذشته درتهرانپارس/همه متهمان دستگیر شدند

معاون اجتماعی پلیس تهران از دستگیری ۵ نفر که در منطقه تهرانپارس اقدام به عربده کشی و ایجاد عب و وحشت کرده بودند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ،سرهنگ مراد مرادی گفت: حدود ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه شب گذشته خبری از طریق ۱۱۰ به کلانتری ۱۲۶ تهران پارس مبنی بر درگیری و نزاع جمعی دریافت که سریعا گشت عملیاتی انتظامی کلانتری در صحنه حضور پیدا کردند.

وی افزود: ماموران کلانتری در کمتر از ۵ دقیقه در محل حاضر که به محض حضور ماموران این افراد شرور از محل متواری می شوند که بنا بر تحقیقات محلی متوجه می شوند چند نفر با هم درگیری داشته و بخاطر اختلافات قبلی که با هم داشته داخل کوچه آمده و ایجاد رعب و وحشت و عربده کشی کرده بودند.

سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه در این نزاع کسی مجروح نشده است، عنوان داشت: بلافاصله ماموران حاضر در عملیات با توجه به اشراف اطلاعاتی خود در همان ساعات اولیه ۵ نفر عوامل اصلی این درگیری را در یک عملیات ضربتی دستگیر و به کلانتری انتقال می دهند.

کد مطلب 4091850

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    نظرات

    • اکبر IR ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
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      اگر نیروی انتظامی وقوه قضاییه بااراذل محکم وقاطع برخورد کند اینها جرات نخواهند کرد چنین کارهایی بکنند

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