به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان با صدور حکمی مسئول جدید رئیس روابط عمومی این انجمن را منصوب کرد.

متن کامل حکم سید نظام الدین موسوی برای «مقداد ذکی‌زاده» بدین شرح است:

برادر گرامی جناب آقای مقداد ذکی زاده

با عنایت به تعهد و شایستگی و سوابق جنابعالی و بنا بر نظر اجماعی اعضای هیئت مدیره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، به موجب این حکم به سمت رییس روابط عمومی انجمن منصوب می شوید.

انتظار می‌رود با توجه به اهمیت روابط عمومی با برنامه‌ریزی مناسب، اطلاع رسانی مداوم، بهره‌گیری از تمام ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی و تعامل با اصحاب رسانه در چارچوب سیاست‌های کلی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، اهتمام لازم را به عمل آورید.

از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) مسألت می‌کنم.

مقداد ذکی زاده سابقه بیش از ۱۰ ساله روزنامه‌نگاری در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف را در کارنامه کاری خود دارد.

وی که از چهره‌های شناخته شده عرصه رسانه است، در حال حاضر مدیریت «شبکه اطلاع رسانی دانا» را برعهده دارد.