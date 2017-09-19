برانکو : بازی با سپاهان یک پیش بازی خوب برای الهلال است

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز را از ساعت ۱۷:۳۵ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی پس از صحبت‌های برانکو شروع کردند.

سرمربی سرخپوشان در جمع بازیکنان گفت: بازی در اصفهان مقابل سپاهان، یک دیدار حساس و یک پیش بازی خوب برای دیدار با الهلال است و با تمام تمرکز آماده این بازی می‌شویم.

وی افزود: با حداکثر توان در برابر سپاهان بازی کنید تا در بازی با الهلال هم موفق باشید و با یک برد شیرین به افتخاری بزرگ برای ایران، تیم پرسپولیس و هواداران دست یابید.

اولین مرحله تمرین امروز طبق روال همه روزه به حرکات سه گانه؛ حرکت از روی موانع، حرکات تعادلی و به جای کار با توپ سنگین، حرکت از روی حلقه و لابلای نیزه‌ها بود که زیر نظر مارکو انجام شد.