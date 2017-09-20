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۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

دبیر جشنواره زیست ایران خبر داد:

جایزه زیست ایران به فناوران و شرکت های برتر اعطا می شود

جایزه زیست ایران به فناوران و شرکت های برتر اعطا می شود

دبیر اجرایی جشنواره زیست ایران از اعطای جایزه «زیست ایران» به ۳ گروه رقابتی شرکتهای برتر (نوپا، تولیدی، صنعتی) و فناوری برتر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدیان در حاشیه چهارمین جشنواره زیست فناوری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برترین ها در ۳ حوزه تخصصی پزشکی، کشاورزی و صنعتی (محیط زیست و تجهیزات) مورد ارزیابی قرار گرفتند، عنوان کرد: ۱۵۲ طرح دریافتی در سامانه جشنواره ثبت نام کردند که از این تعداد ۶۲ مورد فاقد مستندات بودند و از همان ابتدا رد شدند.

به گفته محمدیان، ۹۰ شرکت، فناور و مرکز رشد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

دبیر اجرایی جشنواره زیست ایران با بیان اینکه در این دوره از جشنواره مرکز رشد برتر انتخاب نشد، بیان داشت: بر اساس ارزیابی های ۷ گروه داوری ۹ شرکت و فناور برگزیده این دوره از جایزه «زیست ایران» شدند.

وی ادامه داد: ۶ شرکت برتر و ۳ فناوری برتر مشمول این جایزه شدند.

محمدیان افزود: برندگان این جایزه تا ۴ میلیارد تومان جایزه تسهیلاتی دریافت خواهند کرد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر حمایت می شوند.

کد مطلب 4092114

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