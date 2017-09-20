۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۴۷

در مجموع مهار ۲۸۶ کیلوگرم وزنه؛

وزنه بردار قروه ای صاحب گردن آویز طلای جوانان کشور شد

سنندج - علیرضا کاردانیان وزنه بردار قروه ای در رقابت های قهرمانی جوانان کشور در مجموع یک ضرب و دو ضرب با ۲۸۶ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه برداری زیر ۲۱ سال قهرمانی جوانان کشور گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادبود شهید مدافع محسن حججی در سالن ورزشی تختی شهرستان مراغه برگزار شد.

در این مسابقات ۱۳۸ وزنه بردار در قالب ۲۶ استان از سراسر کشور در اوزان مختلف بر روی تخته رفتند و با هم به رقابت پرداختند.

تیم کردستان با پنج وزنه بردار در اوزان مختلف در مسابقات وزنه برداری زیر ۲۱ سال قهرمانی جوانان کشور شرکت کرد و توانست با یک نشان ارزشمند طلا به کار خود پایان دهد.

علیرضا کاردانیان وزنه بردار قروه ای در حرکت یک ضرب با ۱۲۸ کیلوگرم مدال نقره را کسب کرد و در حرکت دوضرب با مهار وزنه ۱۵۸  کیلوگرمی جایگاه نخست را به دست آورد.

این ورزشکار کردستانی در مجموع حرکت یک ضرب و دو ضرب با ۲۸۶ کیلوگرم نشان طلای این دوره از مسابقات را از آن خود کرد و با اقتدار بر سکوی اول ایستاد.

گفتنی است، تیم کردستان به سرپرستی شاهو جوانمردی و مربیگری میثم عبدی در این رقابت ها شرکت کرد.

