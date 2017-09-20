دستور ویژه برای رسیدگی به وضعیت حوادث ناشی ازکاردر زنجان و شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در شهرستان هیدج استان زنجان کارگر یک کارگاه تولید خوراک دام در مخزن نگهداری مواد اسیدی و قلیایی دچار مسمومین ناشی از گاز می شود و دو برادر که در کارگاه مجاور مشغول به کاربوده اند برای کمک به کارگر حادثه دیده اقدام می کنند که متاسفانه هر سه نفر آنها دراثر گازگرفتگی فوت می کنند.

در استان چهار محال و بختیاری نیز کارگران مشغول به کار در پروژه احداث تونل گردنه چری در محور شهرکرد به مسجد سلیمان مشغول بسترسازی و آرموتوربندی بوده اند که سقف تونل ریزش می کند. در این حادثه نیز بر اساس گزارشهای اعلام شده تا کنون ٣ کارگر کشته و ٥ نفر دیگر مجروح شده اند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از مدیران کل تأمین اجتماعی استانهای زنجان و چهارمحال و بختیاری خواست که به وضعیت کارگران حادثه دیده و همچنین بازماندگان کارگران متوفی در دو حادثه ناشی از کار به صورت ویژه رسیدگی کنند.

مسعود علیاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان درباره اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای کمک به بازماندگان حادثه کارگاه تولید خوراک دام هیدج، گفت: براساس بررسی های اولیه مشخص شده است که محمد فیروزی، کارگر حادثه دیده در این کارگاه، بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی است که دارای همسر و ٢ فرزند است.

وی ادامه داد: با دستور دکتر نوربخش مستمری بازماندگان این کارگر از امروز برقرار می شود و کمک های دیگری نیز از سوی سازمان تأمین اجتماعی به خانواده وی اعطا می شود.

علیاری درباره دو برادر با نامهای مصطفی و مجتبی مرسلی که در کارگاه مجاور مشغول به کاربوده و برای کمک به محمد فیروزی اقدام کرده بودند، نیز گفت: یکی از این دو برادر مجرد بوده و بازمانده ای ندارد اما برادر دیگر متاهل بوده و وضعیت بیمه ای و بازماندگان او درحال بررسی است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان تأکید کرد: با دستور مستقیم دکتر نوربخش به وضعیت خانواده و بازماندگان این دو کارگر نیز رسیدگی خواهد شد و قطعا از هرگونه کمک و خدمت رسانی ممکن دریغ نخواهیم کرد.

غلامرضا محمدی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری نیز درباره حادثه تونل در دست احداث گردنه چری گفت: در اثر این حادثه متاسفانه ٣ کارگر کشته و ٥ نفر مجروح شده اند. ٢ نفر از مجروحین این حادثه به صورت سرپایی مداوا و ٣ نفر دیگر بستری شده اند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: کارگران حادثه دیده ای که تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند از تمامی مزایای قانونی برخوردار خواهند بود و خدمت رسانی به مجروحین و رسیدگی به وضعیت بازماندگان با جدیت در دستور کار قرار دارد.

محمدی ادامه داد: بادستور ویژه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ملاقات مجروحان و دیدار و دلجویی از بازماندگان کارگران متوفی انجام می شود و سازمان تأمین اجتماعی تمامی تعهدات قانونی را درباره این حادثه دیدگان انجام خواهد داد و مستمری بازماندگان کارگران بیمه شده نیز در اسرع وقت و از امروز برقرار می شود.

وی تأکید کرد: حتی فراتر از تکالیف قانونی از هیچ کمکی برای کاستن از آلام و مشکلات مجروحین و بازماندگان دریغ نخواهیم کرد.