به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن زدا در این باره گفت: در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ٩٢/٧/١٠ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مصوب ٩٤/٤/١٤ هیات وزیران ، فرزندخوانده در حکم فرزند حقیقی بوده و از تمامی حقوق و مزایای قانونی بهره مند خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط فرزندان برای برخورداری از مزایای مستمری بازماندگان اظهار داشت: بر این اساس، فرزند خوانده دختر تا مادامی که اشتغال نداشته یا ازدواج نکرده باشد از مستمری بازماندگان برخوردار خواهد شد و فرزند خوانده پسر نیز تا پس از رسیدن به سن بیست سالگی، منحصراً در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی می توانند از مزایای مستمری بازماندگان بهره مند شوند
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