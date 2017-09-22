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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲

معاون تامین اجتماعی خبر داد:

بهره‌مندی فرزندخوانده بیمه شده متوفی از مستمری بازماندگان

بهره‌مندی فرزندخوانده بیمه شده متوفی از مستمری بازماندگان

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از بهره مندی فرزند خوانده بیمه شده متوفی از مستمری بازماندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن زدا در این باره گفت: در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ٩٢/٧/١٠ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مصوب ٩٤/٤/١٤ هیات وزیران ، فرزندخوانده در حکم فرزند حقیقی بوده و از تمامی حقوق و مزایای قانونی بهره مند خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط فرزندان برای برخورداری از مزایای مستمری بازماندگان اظهار داشت: بر این اساس، فرزند خوانده دختر تا مادامی که اشتغال نداشته یا ازدواج نکرده باشد از مستمری بازماندگان برخوردار خواهد شد و فرزند خوانده پسر نیز تا پس از رسیدن به سن بیست سالگی، منحصراً در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی می توانند از مزایای مستمری بازماندگان بهره مند شوند

کد مطلب 4094358

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