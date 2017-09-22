۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۳۷

برای ۶۲ اُمین هفته متوالی؛

آل‌خلیفه از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین ممانعت کرد

نظامیان رژیم آل خلیفه برای ۶۲ اُمین هفته متوالی از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرینی در منطقه الدراز ممانعت به عمل آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه آل خلیفه علیه شیعیان بحرینی همچنان ادامه دارد.

طبق اعلام رسانه های بحرینی، به دنبال این اقدام آل خلیفه تظاهرات گسترده ای توسط بحرینی ها علیه این رژیم در منطقه الدراز برگزار شد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی، سلسله اقدامات خصمانه آل خلیفه را محکوم کردند.

از سوی دیگر، تظاهرات کنندگان همچنین شعارهایی را در همبستگی با شیخ عیسی قاسم سر دادند و خواستار شکست فوری اقامت اجباری وی شدند.

