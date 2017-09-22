۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

تیلرسون: گزینه نظامی علیه کره شمالی روی میز است

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر وجود گزینه نظامی واشنگتن علیه کره شمالی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، وزیر خارجه آمریکا طی اظهارات جدید امروز خود بر وجود گزینه نظامی برای مقابله با کره شمالی تاکید کرد و در عین حال گفت که واشنگتن استفاده از دیپلماسی را نیز مد نظر دارد.

وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود درباره روسیه نیز تاکید کرد که با وجود اختلافات جدی در روابط میان آمریکا و روسیه، واشنگتن به همکاری خود با مسکو در زمینه مسائل بین المللی ادامه خواهد داد.

این درحالیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز امروز در پیامی توئیتری، رهبر کره شمالی را مردی دیوانه خطاب کرده و پیونگ یانگ را به پس دادن آزمونی سخت تهدید کرد.

