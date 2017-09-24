دوست دارید پولدار شوید؟

به گزارش خبرگزاری مهر، برای افزایش درآمد، کافیست سه قدم زیر را دنبال کنید. باید بدانید امروزه اینترنت منبعی برای کسب و کار و ایجاد درآمد شده است به طوری که حتی افرادی در خانه و فقط با یک کامپیوتر و خط تلفن زندگی خود را می‌گذرانند و گاه درآمدهای هنگفتی هم به جیب می‌زنند. شما هم به سادگی می‌توانید از این روش درآمد خوبی کسب کنید.

شاید در نگاه اول درآمدزایی اینترنتی تنها یک حرف باشد اما با کمی آگاهی و شناخت می‌توان دریافت که به راحتی می توان به این هدف نائل شد. برای مثال، فکر کنید با بارگذاری یک ویدئو به اشتراک گذاری آن با دوستان‌تان، می‌توانید درآمد هنگفتی کسب کنید.

قدم اول: عضویت در آینت

«آینت» تلویزیون اینترنتی و سرویس رایگان اشتراک گذاری ویدئو است که با هدف ایجاد یک محیط سالم و امن در جهت اشتراک محتواهای ویدئویی راه‌اندازی شده است. برای بارگذاری ویدئو در آینت، ابتدا باید فقط با ثبت یک ایمیل در آن عضو شوید. پس از تایید ایمیل و عضویت در سرویس، می‌توانید ویدئوهای خود را در دسته بندی ها و موضوع‌های متفاوت و با فرمت‌های مختلف را بارگذاری کنید.

قدم دوم: افزایش بازدید = افزایش درآمد

حالا کافیست ویدیوهای شما را دیگران ببینند. برای این هدف آینت این امکان را فراهم کرده است که ویدیوهای خود را که در سایت بارگذاری کرده‌اید، در تلگرام با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید و بازدید ویدیو های خود را افزایش دهید. هر بازدید از ویدیوی شما پله ای ست به سمت پولدار شدن.

قدم سوم: پولدار شدید

هدف اصلی و منحصر به فرد آینت کسب درآمد شما از به اشتراک گذاری ویدیو است. فارغ از اینکه شما می توانید در آینت هم سرگرم شوید و هم آموزش هایی که نیاز دارید را فرا بگیرید.

پس از بارگذاری ویدیو توسط شما در آینت، تبلیغ‌هایی در ابتدای ویدیوهای شما از سمت آینت، قرار داده می‌شود که به ازای هر بار بازدید از ویدیوی شما، ۲۰ تومان به حساب کاربری در پروفایلتان افزوده می‌شود. شما می‌توانید روزانه درآمد خود را چک کنید و افزایش آن را مشاهده کنید.

اگر بتوانید در طی یک ماه، ۵۰ ویدیو در آینت بارگذاری کنید که هر ویدیو حدود ۲۰۰۰ بازدید داشته باشد، شما ۲ میلیون تومان درآمد دارید و این تازه اول راه است.

قابلیت‌های آینت

- در سایت آینت امکان مشاهده زنده برنامه‌های تلویزیونی و دانلود ویدئو نیز وجود دارد.

- همچنین آینت کانال‌های اختصاصی خود را دارد که می توانید به صورت زنده به تماشای آنها بنشینید.

- در سایت آینت امکان ایجاد کانال نیز وجود دارد. شما با ساخت کانال در سایت آینت می توانید ویدیوهای خود را ساماندهی کنید و همچنین بازدیدکنندگان خاص خود را داشته باشد.

- در قسمت پروفایل حساب کاربری، امکان تکمیل اطلاعات و همچنین دسترسی به همه ویدئوهای بارگذاری شده، وجود دارد. شما می‌توانید پنل درآمدی خود را در قسمت درآمدزایی پروفایل مشاهده کنید.

- پس از بارگذاری ویدیو امکان ویرایش یا حذف آن وجود دارد.

برای آگاهی از قابلیت‌های آینت و امکانات آن به سایت www.inet.ir مراجعه کنید.