آلودگی هوا موجب نارسایی کلیه ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هر روز شاهد افزایش مواد سمی در هوا هستیم، که به تدریج محدوده تهدید بر جمعیت جهانی را افزایش می دهد. مطالعه جدید نشان می دهد که ممکن است آلودگی هوا موجب افزایش ریسک بیماری مزمن کلیه شده که می تواند منجر به نارسایی این عضو بدن شود.

محققان دانشگاه واشنگتن تاثیرات آلودگی هوا و بیماری کلیه را بر حدود ۲.۵ میلیون نفر در طول یک دوره ۸.۵ ساله که از سال ۲۰۰۴ آغاز شد، بررسی کردند.

آنها داده های مربوط به عملکرد کلیه را با داده های جمع آوری شده توسط ناسا و موسسه حفاظت از محیط زیست در مورد میزان کیفیت هوا مقایسه کردند.

یافته ها نشان داد۴۴,۷۹۳ نمونه جدید بیماری کلیه و ۲,۴۳۸ مورد نارسایی کلیه با میزان آلودگی هوا فراتر از ۱۲ میکروگرم در هر متر مکعب هوا، که بالاترین میزان آلودگی هوا ایمن برای جمعیت است، مرتبط بود.

زیاد العلی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «داده های مربوط به رابطه بین آلودگی هوا و بیماری کلیوی در انسان ها پدیده ای نادر بوده است. اما بررسی های ما نشان می دهد که ارتباط بین آلودگی هوا و ابتلا به بیماری کلیه آشکار است.»

به گفته محققان، ذرات ریز به کلیه ها به همان طریقی که به سایر اعضای بدن نظیر قلب و ریه ها آسیب می رسانند، صدمه می زنند.

ذرات میکروسکوپی و نامحدود گرد و غبار، خاک، دود، و قطره های مایع، وقتی که در جریان خون نفوذ می کنند، تاثیری مخرب خواهند داشت.

کلیه ها این خون را فیلتر کرده و این ذرات مضر می توانند موجب اختلال در عملکرد عادی کلیه ها شوند.

مطالعه نشان داد حتی میزان پایین ذرات ریز نیز تاثیر منفی بر کلیه ها دارند و این تاثیرات مضر با افزایش میزان آلاینده ها افزایش می یابند.

العلی در ادامه می افزاید: «هرچقدر میزان آلودگی هوا بیشتر باشد، تاثیر بدتری بر کلیه ها خواهد داشت.»

به گفته وی، «جمع بندی این یافته ها نشان می دهد که قرارگیری مزمن در برابر آلودگی هوا فاکتور پرخطر قابل توجهی در ابتلا به بیماری کلیه و روند پیشرفت آن است.»