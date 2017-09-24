به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در کانال شخصی خود با اشاره به سفر به اصفهان تاکید کرد: در برنامه سفرم به استان اصفهان افتتاح فاز اول باغ بانوان شهر منظریه در نزدیکی شهرضا هم بود.

وی افزود: بهره مندی زنان و دختران ما از فضایی که بتوانند آزادانه در آن از آب و هوا و آفتاب مناسب برخوردار شوند بسیار اهمیت دارد و تداوم این روند لازم است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این فضاها نه تنها برای سلامت جسمانی بلکه برای نشاط و مقابله با افسردگی بسیار ضروری است.

ابتکار گفت: منظریه بیش از ۷۰۰۰ نفر سکنه دارد و این بیست و چهارمین پارک بانوان است که در استان اصفهان ایجاد می شود. قرار است تعداد این پارک ها در آن استان به ۴۱ پارک افزایش یابد.