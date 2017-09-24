موافق تمدید کاهش تولید نفت هستیم/توافقمان نامحدود نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، روسیه اعلام کرد که برای تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت فراتر از سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی آمادگی دارد، اما تعهد این کشور به این توافق نامحدود نیست.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، اعلام کرد که برای بحث درباره جزئیات خاص تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت، اکنون زود است.

به گفته وی، تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک باید به توافق جهانی کاهش تولید پایبند باشند و همچنین تضمین کنند که پس از پایان این توافق، فرآیند خروج به شکلی روان انجام شود.

وزیر انرژی روسیه دیروزپس از نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت اوپک و غیر اوپک در وین، گفت: هر توافقی، به ویژه توافق با هدف توازن بازار، باید زمانی پایان یابد.

به گفته نواک، سه ماه دوم و سوم سال ۲۰۱۸ میلادی که تقاضای بالاتر نفت می‌تواند عرضه اضافی را جذب کند، زمان مناسبی برای آغاز فرآیند پایان دادن به توافق جهانی کاهش تولید نفت است.

وی گفت: هرگاه بازار به توازن برسد و سطح بالای ذخیره سازی‌های نفت خام که سبب افت قیمت‌ها شده است، از میان برود، تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک می‌توانند مذاکره برای خروج آهسته از توافق جهانی کاهش تولید را آغاز کنند.

نواک همچنین اعلام کرد وزارت انرژی روسیه پیش بینی می‌کند تا پایان سال جاری میلادی، قیمت نفت در بازه ۵۰ تا ۶۰ دلار باشد که قیمتی مطلوب برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان این کالاست.