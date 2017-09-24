به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه ایران، با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و ضرورت ارائه خدمات به نوباوگان مهدهای کودک سراسر کشور، قرارداد بیمه حوادث تحصیلی نوباوگان مهدهای کودک (سازمان بهزیستی) به مدت یکسال از تاریخ اول مهرماه سال ۱۳۹۶ تا ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ تمدید شد.

پوشش بیمه ای مزبور در قالب ۲ طرح تعریف شده و مهدهای کودک سراسر کشور می توانند با پرداخت حق بیمه ای مختصر از خدمات پوشش بیمه ای این بیمه نامه استفاده کنند.

در این قرارداد ریسک های فوت ناشی از حادثه یا نقص عضو کلی و دائم ناشی از حادثه (هر کدام با تعهدات ۶۰ یا ۱۲۰ میلیون ریال) و هزینه پزشکی ناشی از حادثه و اعمال جراحی آپاندیسیت، فتق، انسداد روده و مسمومیت غذایی (حداکثر مطابق تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) با میزان تعهدات ۱۲ میلیون یا ۲۴ میلیون ریال تحت پوشش بیمه نامه حوادث تحصیلی نوباوگان مهدهای کودک قرار گرفته اند.

معاونت نظارت بر بیمه های زندگی مدیریت بیمه های اشخاص بیمه ایران در بخشنامه ای به مدیران مجتمع ها، مراکز استانها و شعب تهران، ضمن ابلاغ شرایط این قرارداد به واحدهای اجرایی خود، اعلام کرد صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت به بیمه شدگان در قالب این قرارداد از طریق سیستم جامع حوادث و توسط شعب بیمه ایران در سراسر کشور قابل ارائه است.