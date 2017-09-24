ارتقا رتبه جهانی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، مطابق آخرین اعلام نظام رتبه بندی دانشگاه ملی تایوان (UTN) دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران با یازده رتبه صعود نسبت به سال قبل، حائز رتبه ۳۷ در میان تمام دانشکده های مهندسی مکانیک دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۶ شده است.

نظام رتبه بندی دانشگاه ملی تایوان (UTN) بر مبنای بازده مقالات علمی مستخرج از پایگاه های اطلاعاتی مراجع بین المللی، نسبت به ارزیابی دانشگاه و دانشکده های جهان در موضوعات مختلف علمی اقدام می کند.

بنابراین، مطابق آخرین اعلام این رتبه بندی در سال ۲۰۱۶، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، بر مبنای این معیار، حائز رتبه ۳۷ در میان دانشکده های مهندسی مکانیک در سطح جهان شناخته شده است.

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران در این نظام رتبه بندی، در سال ۲۰۱۳ دارای رتبه ۹۸، در سال ۲۰۱۴ دارای رتبه ۶۰ و در سال ۲۰۱۵ دارای رتبه ۴۸ جهانی بوده است.