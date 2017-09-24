خدمات حمل بار هوایی پادمیرا راه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پادمیرا راه سال ۱۳۸۸ خورشیدی در زمینه حمل و نقل هوایی تاسیس شده است. خدمات شرکت پادمیرا راه به دو بخش زیر تقسیم می‌شود:

* بسته‌بندی بار مسافر یا بسته بندی لوازم منزل؛ جهت حمل بار هوایی

* فریت بار به مقصد مسافر

از مهمترین کشورهای دنیا که شرکت پادمیرا راه بار ارسال می‌کند، آمریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ترکیه و ... است.

فریت بار به آمریکا

سالانه تعداد زیادی مسافر درخواست ارسال بار به شهرهای آمریکا را دارند که این کار توسط شرکت‌های حمل بار هوایی انجام می‌شود، پادمیرا راه با ارائه بهترین خدمات در این زمینه توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب کند.

از مهمترین شهرهای آمریکا که بار مسافری ارسال کرده‌ایم می‌توان به: واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس، میامی، تگزاس، لاس وگاس، بوستون، هیوستون، سانفرانسیسکو و شیکاگو و ... اشاره کرد.

روش حمل بار هوایی به آمریکا بدین صورت است که ابتدا پرسنل متخصص بسته‌بندی شرکت پادمیرا راه در محل بار حاضر شده و اقدام به بسته‌بندی استاندارد بار مسافری می‌کنند. بعد از اتمام بسته بندی بار به محل انباری شرکت ارسال می‌شود و در صورتی که نیاز به پالت بندی باشد، بار برای امنیت و راحتی جابجایی پالت بندی می‌کنیم.

کارهای گمرکی و فرودگاهی مربوز به بار انجام شده و در نهایت بار در فرودگاه مقصد تحویل گیرنده خواهد شد.

فریت بار به استرالیا

استرالیا هم همانند آمریکا درخواست ارسال بار زیادی دارد. پادمیرا راه بهترین خدمات در زمینه فریت بار به استرالیا ارائه داده است. از شهرهای مهم استرالیا که خدمات ارسال بار ارائه شده، می‌توان به بریزبن، سیدنی، ملبورن، پرت ، آدلاید و ...اشاره کرد.

روال کار برای فریت بار به استرالیا دقیقا مشابه با امریکا است.

فریت بار به کانادا

برای فریت بار به کانادا نیز درخواست‌های ارسال بار مسافری زیادی است. شرکت پادمیرا راه همیشه در ارائه خدمات بسته بندی و فریت بار بهترین هست. بدین صورت که متخصصین بسته بندی ما مطابق با استانداردهای بار مسافر را بسته بندی می‌کنند و در صورت نیاز به پالت بندی جهت راحتی حمل و نقل در فرودگاه و نیز امنیت بالای بار آن را روی پالت با استفاده از تسمه‌های نگهدارنده محکم می‌کنند.

از شهرهای مهم کانادا که خدمات ارسال بار انجام داده‌ایم، می‌توان به: تورنتو، مونترال، ونکوور، ادمونتون، آتاوا و... اشاره کرد.

جهت ارسال بار هوایی به تمام نقاط دنیا می‌توانید با مشاورین ما در پادمیرا راه تماس بگیرید تا از مشاوره و راهنمایی رایگان ما بهرمند شوید. همچنین جهت ارتباط با ما می‌توانید با شماره‌های ۰۲۱-۸۸۵۰۱۲۸۷، ۰۲۱۸۸۷۳۵۲۸۳ و ۰۹۱۲۱۴۰۶۹۰۹ ارتباط برقرار کنید.