حمله انتحاری به نیروهای خارجی در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صدای وقوع یک انفجار مهیب در شهر کابل پایتخت افغانستان به گوش رسید.

بر اساس این گزارش، صدای این انفجار ناشی از حمله انتحاری به کاروان خودروهای نیروهای خارجی در شهر کابل بوده است.

طبق اعلام پلیس افغانستان به دنبال این حمله انتحاری پنج نفر زخمی شدند.

طبق اعلام منابع افغانستانی، این حمله یک کاروان نظامیان دانمارکی متعلق به ناتو در غرب کابل را هدف قرار داده است.

با این حال، ناتو تاکنون این خبر را تأیید و یا رد نکرده است.

گروه طالبان با صدور بیانیه ای مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.