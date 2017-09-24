۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

توسط نشر معارف؛

چاپ سوم کتاب «عاشورا؛ پیامد تغییر ارزشها» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ سوم کتاب «عاشورا؛ پیامد تغییر ارزشها» به قلم حجت الاسلام شمس الله مریجی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم در ۱۶۸ صفحه و با قیمت ۷۵۰۰ تومان منتشر شد.

از غروب غمِ روز دهمِ سال شصت و یکِ هجری، همواره عاشقان بی‌قرارِ کوی حسینی(ع)، قدح به دست، هروله ‏کُنان و حسین ‏گویان، خود را به پای کوی افتخار حسینی رسانده تا جرعه‌ای از آن چشمه‌ زلال و جان بخشِ معارف الهی که رنگ حسین زهرا(س) به خود گرفته،  نوش کرده تا با شهد شیرینِ شفاعت‌گون و  عطرآگین آن، راه هدایت پیش گیرند؛ نگارنده نیز با عشق نهفته در سینه و با عصای شکسته قلم، نفس زنان تلاش می‏ کند خود را به کاروان عشق حسینی(ع) رسانده و نام خویش را در دیوان قدح به دستان جرعه‌نوش ‌ثبت کند.

کتاب «عاشورا پیامد تغییر ارزشها» درصدد است واقعه نینوای پُرنوای حسینی(ع) را با رویکردی اجتماعی، نظاره کرده و با تکیه بر آموزه‏ های جامعه‏ شناسی وارد آن مقطع تأثیرگذار از تاریخ گردد تا بلکه به لطف حسینی بتوانیم دریابیم که چرا و چگونه جمعی به نام مسلمان و امت محمد! با آن همه دنائت و جسارت، راه به روی فرزند نگین خلقت، تاج آزادمردان عالم، بسته و در سرزمین طف، جنایتی مرتکب شدند که زمین تا قیامت از خجلت، سر به زیر پای انسانیت نهاده است؟ 

این کتاب در پنج فصل تدوین و نگاشته شده است: سقیفه و پیامدهای آن، نقش معاویه در تغییرات ارزشی جامعه، پیامد سیاست های کارگزاران سقیفه، حادثه نینوا پیامد تلخ تغییر ارزشها، جمع بندی و رهاورد تحقیق و درسهای عاشورا برای جامعه امروز.

