وجود ۱۸۰ هزار تبعه افغان در البرز/بیکاری ۴۰۰۰ روستایی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خلیلی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال که پیش از ظهر یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، بابیان اینکه پنجمین جلسه کارگروه اشتغال استان البرز در سال جاری در حال برگزاری است، اظهار کرد: ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر میزان جمعیت شاغل کشور است که استان البرز تقریباً بر اساس سامانه‌های تأمین اجتماعی یک‌میلیون و ۲۷۶ هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داده است.

وی بابیان اینکه در استان البرز ۲۹۱ هزار ۸۰۶ نفر کارگران بیمه‌شده اجباری وجود دارد، افزود: ۲۴ هزار نفر در استان البرز در بخش مشاغل آزاد فعال هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تأکید بر اینکه در استان ۴۴۵ هزار نفر عضو و بیمه‌گذار سازمان تأمین اجتماعی هستند که ۴۷ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود، تصریح کرد: بیش از ۴ هزار بیکار در روستاهای استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه البرز با جمعیتی بالغ‌بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در رتبه ۱۱ کشوری از حیث جمعیت قرار دارد، گفت: این استان با پوشش ۹۲ درصدی رتبه دوم دارای افراد باسواد، رتبه دوم در تراکم جمعیت و رتبه چهارم در بحث مهاجرت‌پذیری را از آن خودکرده است.

کاهش ۴۰۰۰ نفری بیمه بیکاری در البرز

خلیلی بابیان اینکه آمار بیکاری ارائه‌شده در استان البرز را قبول ندارم، ادامه داد: نرخ بیکاری در سال ۹۵ در استان البرز حدود ۱۴.۳ درصد بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز بیان کرد: طی سال گذشته میزان ۲ درصد نرخ مشارکت اقتصادی استان افزایش‌یافته که با هر یک درصد افزایش ۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغلین استان افزوده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید ۴۰ هزار نفر به جمعیت اشتغال و ۱۶ هزار نفر به جمعیت بیکار استان اضافه‌شده باشد، گفت: ۲۶۰ هزار نفر بیمه گری اجباری در سال ۹۲ وجود داشته در طول خدمت دولت تدبیر و امید ۵۰ هزار شغل خالص در البرز ایجادشده است.

خلیلی با اشاره به اینکه در اسفند سال ۹۵ تنها ۴ هزار نفر کاهش بیمه بیکاری داشته‌ایم، افزود: سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی ۳.۱درصد، صنعت ۴۴ درصد و خدمات ۵۳ درصد است.

وی به وجود ۱۸۰ هزار نفر تبعه افغانی در استان البرز اشاره کرد که از این تعداد ۸۱ هزار و ۳۲۱ قانونی و شناسنامه‌دار هستند، ادامه داد: در استان البرز ۱۹ هزار و ۵۹۴ تبعه افغانی شاغل هستند.

پرداخت ۱۰ میلیون تسهیلات مشاغل خانگی در البرز

وی میزان اشتغال عملیاتی شده در البرز را ۱۰ هزار شغل عنوان کرد و گفت: میزان اشتغال تعهد شده در استان البرز ۳۳ هزار نفر بوده که بایستی عملیاتی شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز سهم البرز از مشوق‌های حمایتی کشور را ۵۴۰ میلیارد تومان از مجموع ۲۱ هزار میلیارد تومان مطرح کرد و افزود: در طرح تکاپو مشاغل استان در بخش‌های گوناگون به ۱۰ اولویت تقسیم‌بندی شده است.

وی میزان تسهیلات مشاغل خانگی تعهد شده قابل پرداخت توسط یکی از بانک‌ها را ۴۶۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان تاکنون تنها ۱۰ میلیون تومان پرداخت‌شده است.

خلیلی با اعلام اینکه در سال جاری باید به ۲۳۴ نفر در خصوص مشاغل خانگی تسهیلات بانکی ارائه شود، اظهار کرد: تعداد متقاضیان در این خصوص ۱۳ هزار و ۵۶۳ نفر بوده است.