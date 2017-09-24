۱۲.۷هزار انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی شناسایی شد

اکبر حسن بکلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این انشعاب های غیرمجاز در مناطق روستایی و شهری استان شناسایی شده اند اظهارداشت: بیشترین انشعابات غیرمجاز مربوط به مناطق حاشیه نشین شهری و روستاها است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی مدونی برای برخورد قانونی با انشعابات غیرمجاز برق در استان صورت گرفته است افزود: اعمال جرایم سنگین نقدی بخشی از برخوردهای قانونی است که تشدید می شود.

حسن بکلو با بیان اینکه انجام ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها و احداث ساختمانهای بدون پروانه ساخت و منع قانونی در واگذاری انشعاب به اینگونه بناها، سهولت دسترسی به شبکه های برق، عدم تمکن مالی در خرید انشعاب برق ناشی از مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها و بیکاری و فقر شدید مالی و نبود مجازات های بازدارنده از عواملی هستند که باعث استفاده غیر مجاز از نیروی برق می شوند.

۹۹ درصد مناطق شهری و روستایی آذربایجان غربی از نعمت برق بهره مند هستند

وی حذف انشعابات غیر مجاز را نیازمند فرهنگ سازی در بین تمامی اقشار جامعه دانست و ادامه داد: در این زمینه باید به گونه ای عمل شود که برقراری انشعاب غیر مجاز مشابه سایر سرقتها در دیدگاه عموم تلقی و با متخلفان نیز همانند سایر سارقین برخورد شود تا از برقراری اینگونه انشعابات جلوگیری شود.

حسن بکلو با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد یک هزار و ۳۳۴ فقره برق غیرمجاز به انشعاب برق دائمی تبدیل شده است عنوان کرد: در این راستا همچنین ۴۶۰ هزار و ۸۰ فقره کنتور برق تست و بازرسی شده و ۲۶هزار کنتور معیوب تعویض شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی با بیان اینکه ۹۹ درصد مناطق شهری و روستایی استان از نعمت برق برخوردار هستند خاطرنشان کرد: شرکت توزیع برق استان با ۲۶۷۷۰ کیلومتر شبکه توزیع برق هشتمین شرکت بزرگ توزیع برق در کشور است.

۴۰ درصد انرژی برق در منازل استفاده می شود

وی با اشاره به اینکه این شرکت در حال حاضر بیش از ۱۸۰ هزار مشترک دارد افزود: ۴۰ درصد از انرژی برق در منازل مصرف می شود، توصیه می شود هم استانی ها ضمن استفاده از لامپ هایLED و رعایت توصیه های مدیریت مصرف برق، ضمن کاهش ۱۰ درصد از مصرف انرژی برق ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.

حسن بکلو تعداد روستاهای برقدار موجود استان را دو هزار و ۸۲۸ روستا، طول شبکه ۲۰ کیلوولت موجود ۱۴هزار و ۹۱۳کیلومتر و طول شبکه ۴۰۰ ولت موجود استان را ۱۱ هزار و۸۵۷ کیلومتر عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی متوسط مصرف ماهانه هر مشترک خانگی را ۱۵۹ کیلووات ساعت، پیک بار مصرفی غیرهمزمان ۹۴۰ مگاوات و ضریب بار ۶۳.۷درصد ذکر کرد و گفت: سهم کاهش پیک بار شرکت در اجرای برنامه های مدیریت مصرف در سال جاری ۲۵ مگاوات و سهم پیک سایی کلیه فعالیتها در سطح شرکت ۵۴ مگاوات است که با همکاری مشترکین استان به این مهم دست خواهیم یافت.