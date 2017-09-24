۲۵ درصد مدارس تهران بالای ۴۰ سال هستند/هزارواحد آموزشی درمعرض خطر

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام در تذکری در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: بند ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری را مکلف کرده که نسبت به فضاهای ناایمن ورود کند.

وی با اشاره به حادثه آتش سوزی امروز صبح در یکی از مدارس تهران گفت: ۲۵ درصد مدارس تهران بالای ۴۰ سال عمر دارند یعنی ما هزار واحد آموزشی در معرض اتفاقات متعدد را داریم.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: امروز یک مدرسه دخترانه در تهران آتش گرفت. ضروری است راهکارهای مناسب برای عبور از بحران طراحی شود و ضروری است آتش نشانان به عنوان اولین مجری مجهز به تجهیزات مناسب شوند.

نژادبهرام با تاکید بر آنکه شهرداری باید نسبت به افزایش بودجه در این زمینه اقدام کند، گفت: تاکید ما بر تجهیزات به روز و آموزش های مناسب است.

وی اضافه کرد: میزان اختصاص بودجه در حوزه ساختمان های ناایمن در شهر تهران کمتر از چهار درصد بودجه کلی است، پیشنهاد می کنم در یک دوره چهار ساله این بودجه افزایش یابد.

نژادبهرام در خاتمه گفت: شورای چهارم کمیته ای را تشکیل داد که در منطقه ۱۱ و ۱۲ ساختمان های ناایمن شناسایی شوند، این کمیته باید در شورای جدید هم با جدیت پیگیری شود.