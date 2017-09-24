به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که پیش از ظهر در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت بحث اشتغال در جامعه کنونی و تأکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص، اظهار کرد: آمار و ارقامهای ارائهشده از سوی مدیرکل کار البرز عملیاتی نشده است.
وی روند برگزاری جلسات کارگروه تخصصی اشتغال را از حالت ماهانه بهصورت دو هفته یکبار تغییر داد و گفت: میزان تعهد استان در خصوص تأمین اشتغال با توجه به وضعیت کنونی تأمین نخواهد شد لذا بهرهمندی از تمام ظرفیتها ازجمله دانشگاه و مراکز تحقیقاتی الزامی است.
استاندار البرز با تأکید بر لزوم توجه به بحث سختافزاری در بخش ایجاد اشتغال، گفت: انتظار داریم میزان تعهد ایجادشده در خصوص اشتغال البرز از ۳۳ هزار نفر به ۴۵ هزار نفر افزایش پیدا کند.
نجفی با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی پیام باید گزارش عملکردی در خصوص ایجاد بستر اشتغال را ارائه دهد، افزود: این منطقه ظرفیتی برای البرز محسوب میشود که باید از آن بهره برد.
وی تصریح کرد: هیچ توجیهی برای بانکها در خصوص عدم پرداخت تسهیلات تعهد شده برای مشاغل خانگی وجود ندارد، در برخی استانها پرداخت تسهیلات بیش از میزان تعهد شده بوده است.
استاندار البرز با تأکید بر لزوم اجرای طرح روستای بدون بیکاری، ادامه داد: بانکها باید مساعدت لازم در این خصوص را داشته باشند، وجود بیش از ۴ هزار بیکار در روستاهای البرز باوجود ظرفیت و پتانسیلهای فراوان قابلقبول نیست.
وی با تأکید بر اینکه وظایف تمامی دستگاههای اجرایی در رابطه با رفع معضل بیکاری و توسعه اشتغال بایستی احصا شود، افزود: حرکت انفرادی در بخش توسعه اشتغال بدون نتیجه و ابتر خواهد ماند.
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