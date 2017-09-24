به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری اظهار کرد: باید با دنبال کردن رشد پرشتاب صنعتی کشور، افق‌های تازه ای برای رونق اقتصادی کشور باز کنیم.

وی تاکید کرد: حل مشکل بیکاری، اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و برخی دیگر از چالش های اقتصادی کشور را باید با خلاقیت به انجام رساند.

وی اظهار کرد: ما برای نوسازی نگرش‌ها و ساختارها در جهت توانمند سازی شهروندان نیازمند یک عزم ملی هستیم.

جهانگیری با بیان اینکه ما باید در این مسیر از جوانان خلاق و کارآمد استفاده کنیم، گفت:در مسیر نوسازی با چالش‌ها، تهدیدها و فرصت‌هایی روبه‌رو خواهیم شد.

وی یکی از ویژگی‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ایجاد اجماع در کشور عنوان کرد و ادامه داد:در مقطعی هستیم که و به رغم محدودیت‌ها و نقدهایی که وجود دارد، اقتصاد کشور مسیر خوبی را طی می‌کند و شاخص‌های عملکردی آن قابل قبول است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: صنعت نفت ایران اکنون آماده امضای قراردادهای جدید نفتی است و این بهترین فرصت برای شرکت‌های نفت و گاز جهان برای مشارکت در توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران است

وی گفت: قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری توتال نخستین قرارداد بود، امیدواریم بقیه قراردادها هم امضا شود.

جهانگیری با بیان اینکه وزارت نفت افق‌های بزرگی در زمینه توسعه صنایع نفت و گاز کشور و در سرمایه گذاری در این بخش‌ها برای آینده کشور ترسیم کرده است، ادامه داد:همه صنعتگران مطلع باشند که اولویت نخست ما برای جذب سرمایه خارجی، بخش خصوصی و واحدهای خصوصی هست

وی گفت: فرصت‌های زیادی برای کشور پیش آمده است که باید از آنها استفاده کنیم. در این مسیر به توان صنعتگران کشور و نیروی کار ایران اعتماد داریم، آنها می‌توانند چرخ توسعه ایران را به حرکت درآورند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اکنون در حال همکاری با دنیا هستیم، اما در شرایطی که آمریکا و قدرت‌های جهانی به فکر محدود کردن باشند، قادر خواهیم بود از توانمندی‌های داخلی استفاده کنیم.

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