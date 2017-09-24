برگزیدگان چالش طراحی باتری لیتیومی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در چالش طراحی باتری لیتیومیکه از سوی کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد، ۲۷ طرح مفهومی از سوی پژوهشگران، فناوران، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان دریافت شد که ۹ تیم برگزیده برای مرحله داوری تخصصی دعوت شدند و در نهایت نیز ۵ تیم برای مرحله دوم چالش مذکور انتخاب شدند.

دکتر رضا ریاحی فر عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی، محیا نانگیر پژوهشگاه مواد و انرژی، امیرحسین حبیبی از دانشگاه علم و صنعت ایران، زینب سنایی از دانشگاه تهران و علی صادقی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، جزء ۵ تیم برگزیده مرحله اول این چالش هستند.

این چالش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها،؛ شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور، با حمایت و پشتیبانی ستاد توسعه فناوری نانو در قالب یک رقابت نوآورانه با عنوان چالش نوآوری طراحی و ساخت سلول باتری لیتیومی به فراخوان گذاشته شد.

برگزیدگان مرحله نخست، ۴ ماه فرصت خواهند داشت که یک نمونه آزمایشگاهی مطابق با طرح اولیه خود بسازند. در پایان این مرحله، نمونه های آزمایشگاهی توسط هیات داوران ارزیابی خواهد شد.