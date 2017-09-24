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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲

برگزیدگان چالش طراحی باتری لیتیومی معرفی شدند

برگزیدگان چالش طراحی باتری لیتیومی معرفی شدند

برگزیدگان چالش طراحی باتری لیتیومی که از سوی ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد، معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چالش طراحی باتری لیتیومیکه از سوی کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد، ۲۷ طرح مفهومی از سوی پژوهشگران، فناوران، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان دریافت شد که ۹ تیم برگزیده برای مرحله داوری تخصصی دعوت شدند و در نهایت نیز ۵ تیم برای مرحله دوم چالش مذکور انتخاب شدند.

دکتر رضا ریاحی فر عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی، محیا نانگیر  پژوهشگاه مواد و انرژی، امیرحسین حبیبی  از دانشگاه علم و صنعت ایران، زینب سنایی  از دانشگاه تهران و علی صادقی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، جزء ۵ تیم برگزیده مرحله اول این چالش هستند.

این چالش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها،؛ شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور، با حمایت و پشتیبانی ستاد توسعه فناوری نانو در قالب یک رقابت نوآورانه با عنوان چالش نوآوری طراحی و ساخت سلول باتری لیتیومی به فراخوان گذاشته شد.

برگزیدگان مرحله نخست، ۴ ماه فرصت خواهند داشت که یک نمونه آزمایشگاهی مطابق با طرح اولیه خود بسازند. در پایان این مرحله، نمونه های آزمایشگاهی توسط هیات داوران ارزیابی خواهد شد.

کد مطلب 4096386

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