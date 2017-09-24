بخشنامه برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد در ماه محرم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال همگام با استان‌ها، واحدها و مراکز آموزشی و تمام دانشگاهیان عاشق به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) برنامه‌های خاص فرهنگی این ایام را برگزار کند.

براساس این بخشنامه، اجرای مواردی از جمله تشکیل کمیته برگزاری مراسم ماه محرم و صفر، همکاری و مشارکت در اجرای برنامه‌های ماه محرم با سازمان‌ها در سطح استان، اجرای برنامه‌های ویژه هفته احیای‌ امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری مسابقه مقاله ‌نویسی با موضوع «اجرای امر به معروف و نهی از منکر چگونه می تواند در یک دانشگاه اصلاحات اساسی ایجاد کند؟»، برگزاری مسابقات کتابخوانی، کرسی‌های آزاداندیشی، برپایی نمایشگاه عکس، حمایت از پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محرم و حماسه حسینی و امر به معروف و نهی از منکر، انعکاس فعالیت‌های ایام محرم و صفر در سایت‌های دانشگاهی و رسانه‌های محلی و کشور و غیره باید در دستورکار واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

براساس این بخشنامه، جدول عناوین هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر با شعار «نهضت حسینی؛ امر به معروف و نهی از منکر و ارزش‌های انقلاب اسلامی» نیز به به شرح زیر است:

جمعه ۳۱ شهریورماه با عنوان وحدت کلمه، دفاع مقدس، امر به معروف و نهی از منکر

شنبه یکم مهرماه با عنوان فرهنگ ایرانی اسلامی، دانش‌آموزان، امر به معروف و نهی از منکر

یکشنبه ۲ مهرماه با عنوان استقلال فرهنگی، دانشگاهیان، امر به معروف و نهی از منکر

دوشنبه ۳ مهرماه با عنوان سلامت محیط اداری، کسب و کار، امر به معروف و نهی از منکر

سه‌شنبه ۴ مهرماه با عنوان تحکیم و تعالی نهاد خانواده، آسیب اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر

چهارشنبه ۵ مهرماه با عنوان حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، امر به معروف و نهی از منکر

پنجشنبه ۶ مهرماه با عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و بزرگداشت شهدا