گروه خودرو سازی سایپا شاهد تحولی بزرگ و بی سابقه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایپا نیوز، فرهنگ ذبیحیان گفت: این پلت فرم به دلیل تطابق کامل با استانداردهای روز جهانی، سرآغاز تحولی بی سابقه در صنعت خودرو سازی ایران و گروه خودرو سازی سایپا خواهد بود.

وی افزود: با هدف صحه گذاری طراحی و انجام آزمون های مختلف خودرویی قبل از مرحله تجاری سازی ساخت نمونه های اولیه خودرو در دستور کار قرار می گیرد.

قائم مقام مرکز تحقیقات و نو آوری صنایع خودروی سایپا و مدیر پروژه طراحی و ساخت پلت فرم SP۱۰۰ افزود: از جمله آزمون ها می توان به تست تصادف، کالیبراسیون موتور، کالیبراسیون ایربگ، ارتعاشات عمر و دوام، فرمان پذیری، قرارگیری تزئینات داخلی، سیستم خنک کاری، وضعیت چراغ ها و روشنایی، اندازه گیری درزهای بین درب ها، انواع تست های جاده ای، تست های کمربند، نفوذ آب و گرد و غبار اشاره کرد.

مدیر پروژه طراحی و ساخت پلت فرم SP۱۰۰با اشاره به اینکه در ساخت و مونتاژ این نمونه ها با توجه به موارد اشاره شده توجه ویژه ای صورت می گیرد تا هر خودرو بر اساس تعریف محصول جهت انجام تست ها آماده سازی شود گفت: ساخت نمونه های این خودرو در طی مراحل مختلفی شامل: ساخت قطعات بدنه، ساخت فیکسچرهای مونتاژ بدنه، آماده سازی خط مونتاژ بدنه، ساخت قطعات تریم، آماده سازی خط مونتاژ تریم، عملیات مونتاژ بدنه و در نهایت مونتاژ قطعات تریم و مکانیک به انجام رسیده است .

وی تاکیدکرد: در حوزه قطعات بدنه که شامل ۴۸۰ قطعه است ۱۶۵ قطعه آن توسط مرکز تحقیقات با روش های نمونه سازی طراحی و ساخته شده و مابقی آنها توسط شرکت سازه گستر از طریق سازندگان داخلی و شرکت قالب های بزرگ صنعتی از قالب های اصلی تامین می شوند و در حوزه قطعات تریم و مکانیک نیز تمامی ۷۳۴ قطعه آن با قالب های اصلی و همکاری شرکت های سازه گستر، پلاسکوکار و مگاموتور ساخته و تامین شده اند.

مدیر پروژه طراحی و ساخت پلت فرم SP۱۰۰ افزود: مونتاژ بدنه این خودرو پس از آماده سازی سالن، جهت تولید ۶۰ بدنه برنامه ریزی شد که پس از آماده سازی و صحه گذاری ۱۰۹ فیکسچر، عملیاتی شدن آنها توسط تیم کارشناسی مورد تایید قرار گرفت و نهایتا تولید بدنه پس از تست گان های جوشکاری و دستیابی به اهداف کیفی تعریف شده در حوزه های ابعادی (شاخص کیفی) و استحکام جوش (بر اساس تست تخریب) صورت گرفت.

ذبیحیان در پایان ضمن اشاره به اینکه تاکنون با تلاش و همت اعضای تیم پروژه ۲۰ دستگاه بدنه و چهار دستگاه خودرو کامل تولید شده است ،گفت: بر این باور هستیم که با ورود محصولات مبتنی بر پلت فرم SP۱۰۰ به سبد محصولات تولیدی گروه خودروسازی سایپا، بازار کسب و کار این گروه خودرو سازی شاهد تحولی بزرگ و بی سابقه خواهد شد