استخدام پیمانی در اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین حسینی آذرنوشان با اعلام این خبر گفت: سازمان تامین اجتماعی به منظور راه اندازی شعبه جدیدالتاسیس در شهر تهران نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جذب می نماید.

وی افزود: داوطلبان استخدام می توانند در صورت احراز شرایط حسب مفاد آگهی استخدامی که متعاقبا از طریق سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir و روزنامه های کثیرالانتشار اعلام خواهد شد، نسبت به ثبت نام از روز دوشنبه مورخ ٩٦/٧/٣ لغایت چهارشنبه مورخ ٩٦/٧/١٢ اقدام و مدارک مربوطه را صرفا به صورت حضوری در بازه زمانی مذکور به نشانی مندرج در آگهی ارائه کنند.

حسینی آذرنوشان در ادامه افزود: آزمون کتبی استخدام پیمانی سازمان تامین اجتماعی در روز جمعه مورخ ٩٦/٧/٢٨ برگزار خواهد شد.

داوطلبان گرامی توجه کنند هرگونه اطلاع رسانی در خصوص آزمون استخدامی، صرفا از طریق سایت این سازمان معتبر و قابل استناد است.