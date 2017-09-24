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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

استخدام پیمانی در اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ

استخدام پیمانی در اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ

مدیرکل امور اداری سازمان تامین اجتماعی از استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز در اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین حسینی آذرنوشان با اعلام این خبر گفت: سازمان تامین اجتماعی به منظور راه اندازی شعبه جدیدالتاسیس در شهر تهران نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جذب می نماید.

وی افزود: داوطلبان استخدام می توانند در صورت احراز شرایط حسب مفاد آگهی استخدامی که متعاقبا از طریق سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir و روزنامه های کثیرالانتشار اعلام خواهد شد، نسبت به ثبت نام از روز دوشنبه مورخ ٩٦/٧/٣ لغایت چهارشنبه مورخ ٩٦/٧/١٢ اقدام و مدارک مربوطه را صرفا به صورت حضوری در بازه زمانی مذکور به نشانی مندرج در آگهی ارائه کنند.

حسینی آذرنوشان در ادامه افزود: آزمون کتبی استخدام پیمانی سازمان تامین اجتماعی در روز جمعه مورخ ٩٦/٧/٢٨ برگزار خواهد شد.

داوطلبان گرامی توجه کنند هرگونه اطلاع رسانی در خصوص آزمون استخدامی، صرفا از طریق سایت این سازمان معتبر و قابل استناد است.

کد مطلب 4096406
مهناز قربانی مقانکی

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