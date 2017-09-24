به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری «وفاقیون»، رژیم آل خلیفه برای سرپوش گذاردن بر فضیحت هایش در سی و ششمین نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به وکیل مدافع عناصر داعش در لبنان به نام طارق شندب متوسل شد.

شندب که وکیل مدافع عناصر و قضایای معروفی از داعش مانند احمد الأسیر، شبکه معروف به «پرونده موشکی بلونة» و بازداشت شدگان عبرا و ... در لبنان بوده است در نشست حقوق بشر سازمان ملل به عنوان مهمان اصلی و ثابت در هیئت بحرینی بر روی صحنه حضور داشت و در کنفرانس خبری در کنار فیصل فولاذ دبیر کل سازمان دیده بان حقوق بشر حکومتی قرار گرفت تا به عنوان عضوی از این هیئت تاییدی بر ادعاهای آنان برای سرپوش گذاردن بر فضیحتهای رژیم آل خلیفه و خریدن آبرویی برای آن در مقابل انتقادهای گسترده بین المملی نسبت به وضع حقوق بشر، شکنجه وسرکوب گسترده معارضین و فعالان حقوقی و سیاسی در بحرین باشد.

طارق شندب شخصی بدنام و وکیل مدافع رسمی تروریسم در لبنان است و حتی طائفه اش با صدور بیانیه ای ضمن اعلام برائت از اعمال وی، او را علاقه مند به شهرت، غوغاگر، غیر موفق، تصاحب کننده اموال نزدیکان و فردی با سوء پیشینه که تنها مدعی امر وکالت است معرفی نموده اند.

رژیم آل خلیفه در حالی عملکرد هیئت بحرینی در سازمان ملل را دست آوردی بزرگ میخواند که این هیئت به رهبری فیصل فولاذ از جلب نظر حتی یکنفر از اعضای موسسات بین المللی حقوقی برای حضور در نشست خبری خود درماند و تنها با حضور ۴ نفر اقدام به برگزاری نشست خبری خود کرد. اما رسانه های رژیم آل خلیفه در حرکتی متناقض با تعهدات رسانه ای اقدام به انعکاس اخبار معکوس و کذب نموده و با نشر تصاویر نشست خبری ۴ نفره هئیت حکومتی، آن را به عنوان نشست ناموفق معارضین نظام جا زدند.