به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین نقوی حسینی ضمن تقدیر از اقدامات بنیاد برکت در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی، گفت: اقدمات بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم به همه ثابت کرد که اگر به توصیه‌ی مقام معظم رهبری عمل کنیم و بر مدیریت و منابع داخلی و ظرفیت‌های داخل کشور تکیه کنیم، قطعاً می‌توانیم به رشد و توسعه برسیم.

وی با بیان این‌که امروزه همه‌ی ملت ایران شاهد اقدامات مناسب بنیاد برکت هستند، خاطرنشان کرد: این بنیاد در مدرسه‌سازی، مسجدسازی و احداث سایر طرح‌های زیربنایی و مراکز درمانی و فعال‌سازی مراکز تولید و اشتغال اقدامات زیادی داشته که همگی در زندگی مردم و به‌خصوص مردم مناطق محروم مؤثر بوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا اقدامات بسیار خوبی تاکنون از سوی بنیاد برکت انجام شده است و در آینده نیز طبق صحبت‌های به عمل آمده و قول مساعدی گرفته‌ایم که در زمینه‌های دیگر هم اعتباراتی اختصاص دهند.

به گفته‌ نقوی حسینی، در هر سه شهرستان یاد شده، بازسازی مدارسی که در وضعیت اضطرار باشند در اولویت‌ِ اقدامات بنیاد برکت هستند و در روستاها نیز الحمدلله خدمات ارزشمندی به مردم ارایه شده است.

این نماینده‌ی مجلس از اشتیاق مردم به اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خبر داد و گفت: دلیل اصلی این اشتیاق هدفمندی و کارآمدی طرح‌های اجرا شده توسط نهادهای زیرمجموعه‌ی ستاد، از جمله بنیاد برکت است.

نقوی حسینی با بیان این‌که طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در چارچوب‌های اعتبار سالیانه پیش می‌رود و از این رو گاهی شاهد تأخیرهای چندین ساله در به ثمر رسیدن پروژه‌ها هستیم و به همین دلیل مردم اثرات آن را حس نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: اقدامات بنیاد برکت در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود و مردم نتیجه‌اش را می‌بینند، به همین خاطر آن‌ها تمایل دارند به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصادی و اشتغال‌زایی، بنیاد برکت به طرح‌ها و پروژه‌های استان یا شهرستان محل سکونت‌شان وارد شود و کار اجرا را به عهده بگیرد. چرا که خیلی از مراکز تولیدی ما به علت نبود اعتبار، یا با ظرفیت تولید پایین کار می‌کنند یا تعطیل شده‌اند.

نماینده‌ مردم ورامین در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق اقدامات بنیاد برکت گفت: چون رویکرد بنیاد برکت تکیه بر منابع و ظرفیت‌ها و امکانات داخلی است، عملاً تمام اقدامات آن در راستای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. از آن گذشته، فعالیت‌های بنیاد برکت هیچ کدام وابسته به بیگانه نیست و تحریم کشورهای بیگانه نمی‌تواند خللی در بهره‌مندی از این اقدامات ایجاد کند.