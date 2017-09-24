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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان:

۱۱ هزار نفر در ازنا تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی هستند

۱۱ هزار نفر در ازنا تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی هستند

ازنا- مدیرکل تأمین اجتماعی استان لرستان گفت: ۱۱ هزار نفر در شهرستان ازنا تحت پوشش خدمات این نهاد قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز حمزه لویی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خدمات و برنامه های حمایتی تامین اجتماعی در قبال کارفرمایان به ویژه اجرای طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان در چند سال گذشته گفت: تامین اجتماعی لرستان بیش از ۵۵ هزارنفر مستمری بگیر و قریب به ۲۲۰ هزار نفر بیمه شده اصلی راتحت پوشش دارد.

وی با بیان اینکه با احتساب عائله تحت تکفل این جمعیت نیز قریب به ۴۵ درصد جمعیت استان از خدمات سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنند، تصریح کرد: خدمت رسانی به این اقشار، نیازمند پرداخت به موقع حق بیمه از سوی کارفرمایان است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به اینکه حدود ١١ هزار نفر در شهرستان ازنا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، گفت: ٣١ هزار نفر نیز به عنوان عائله تحت تکفل از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند هستند.

کد مطلب 4096534

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