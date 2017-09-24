مظلومیت اهل بیت(ع) باعث زنده ماندن قیام عاشورا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی ظهر یکشنبه در جمع طلاب غیر ایرانی جامعه المصطفی اظهار کرد: برای بیان مصائب اهل بیت (ع) در واقعه عاشورا نکات مهمی باید مورد توجه قرار گیرد تا تاثیر گذاری لازم بر مخاطب انجام شود.

وی افزود: تاریخ نشان می دهد که امام حسین (ع) در جهت روشنگری و اعلام فلسفه قیام خود اقداماتی از جمله نوشتن نامه به بزرگان آن زمان را انجام دادند و در ادامه نیز با راه اندازی کاروان عاشورا پیام خود را به دنیا اعلام کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: پس از واقعه عاشورا نقشه این بود که روز بعد از ورود اسیران به کوفه آن ها را اعدام کنند به همین دلیل این بزرگواران را در خرابه ای اسکان دادند.

وی گفت: آنچه این توطئه را خنثی کرد سخنرانی های امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) بود که با روشنگری ظلم حکومت وقت به اهل بیت (ع) را به اطلاع همه رساندند.

خاتمی خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که واقعه عاشورا بعد از گذشت هزار و ۴۰۰ سال همچنان زنده است، مظلومیت اهل بیت (ع) در این واقعه بود زیرا مردم جهان ذاتا طرفدار مظلومیت هستند.

وی تصریح کرد: در واقعه کربلا هشت خانواده بزرگ وجود داشتند که باید به آن ها پرداخته شود زیرا الگو های بسیار خوبی برای زندگی های امروز هستند. جوانان زیادی در روز عاشورا رشادت آفرینی کردند که زندگی شان باید توسط مبلغان خصوصا برای نسل جوان تبیین شود.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: نهضت عاشورا را از دو دیدگاه می توان بررسی کرد که یکی از نظر تاریخی و اتفاقات رخ داده در آن زمان است که در کتاب های مختلف به آن اشاره شده است.

وی خاطر نشان کرد: از نگاه دیگر می توان با دید الگویی به واقعه کربلا نگریست که قرآن نیز به این موضوع تاکید دارد، بیان تاریخ خوب است اما نباید به آن اکتفا کرد بلکه هدف از مرور گذشته باید عبرت گرفتن باشد.

خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: الگوی گیری نیروهای حزب الله لبنان از عاشورا باعث شده تا اسرائیل اعلام کند دیگر به حزب الله حمله نخواهد کرد.