کاهش ۶ درصدی حجم مخزن سدها/کاهش ۱۴ درصد ورود روان آب‌ به سدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ براساس ارزیابی انجام شده حجم مخزن سدهای کشور در شهریورماه سال جاری ۲۳.۵۳ میلیارد مترمکعب، ورودی به سدها ۳۸.۳۹ میلیارد مترمکعب و خروجی ۳۹.۵۵ میلیارد مترمکعب بوده و حدود ۴۷ درصد مخازن سدها نیز پر هستند.

بررسی این اعداد و ارقام حاکی از کاهش ۱۴ درصدی ورود روان آب‌ها به سدهای کشور و عمده کاهش مخزن سدها نیز مربوط به استان خوزستان و سدهای حوزه کارون بزرگ است. حجم انتهایی شهریورماه سدهای حوزه کارون بزرگ ۸.۵ میلیاردمترمکعب است که از این رقم ۶ میلیارد حداقل حجم تراز نیروگاهی خواهد بود و به تعبیری این منطقه با ۲.۵ میلیارد مترمکعب سال آبی را آغاز خواهد کرد.

حجم مخزن سدهای پنجگانه تهران نیز بر روی عدد ۸۴۵ میلیون مترمکعب قرار گرفته است. در سامانه غرب تهران سدهای طالقان و کرج به ترتیب با ۳۱۷ و ۱۵۲ میلیون مترمکعب حجم مخزن وضعیت مساعدی دارند و شرایط مشابه سال گذشته را تجربه می‌کنند. در سامانه شرق تهران نیز سد لار با حجم مخزن ۱۰۹ میلیون مترمکعب، ماملو با ۲۰۲ میلیون مترمکعب و لتیان با ۶۵ میلیون مترمکعب در شرایط مناسبی قرار دارند و از وضعیت بحرانی سال‌های ۹۱ و ۹۳ به دور هستند.

هم اکنون سد دوستی با حجم ۳۳۸ میلیون مترمکعب، سدهای درودزن و ملاصدرا با ۴۱۰ میلیون مترمکعب، کمال صالح با ۸۳ میلیون مترمکعب، استقلال با ۸۵ میلیون مترمکعب، زاینده رود با ۲۰۰ میلیون و شیرین دره با ۴۱ میلیون مترمکعب در وضعیت مشابه سال گذشته و یا شرایط به مراتب بهتر از سال آبی گذشته را تجربه می‌کنند.

سد کوثر با ۳۰۰ میلیون مترمکعب، سد رجایی با ۲۳ میلیون مترمکعب و ستارخان نیز با ۲۰ میلیون مترمکعب بخشی دیگر از حجم موجود سدهای تأمین کننده آب شرب کشور است. براساس ارزیابی صورت گرفته در کشور وضعیت قرمزی نسبت به سدهای تأمین کننده آب شرب وجود ندارد و در قبال وضعیت زرد سایر سدها نیز به دلیل وابسته بدون به منابع آبی نیازمند پایش دقیق هستند.