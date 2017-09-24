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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۴

درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های پاراگلایدر قهرمانی کشور

درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های پاراگلایدر قهرمانی کشور

شهرکرد- بانوی ورزشکار چهارمحال و بختیاری مقام چهارم مسابقات پاراگلایدر کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات پاراگلایدر قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در رشته مسافت با حضور ۸۵ شرکت‌کننده از ۲۶ استان برگزار شد و صبیحه عرب مارکده بانوی خلبان استان توانست به مقام چهارم این مسابقات دست یابد.

در این مسابقات ابوذر امیدی مقدم، عباس خبازی و سجاد بخشی هم به نمایندگی از استان در بخش آقایان به رقابت پرداختند و درمجموع تیمی در جایگاه پانزدهم کشور قرار گرفتند.

 نخستین دوره مسابقات پاراگلایدر قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی روزهای ۲۶ تا ۳۱ شهریور در سایت پروازی «چنار شرق» از نواحی شهرستان دماوند برگزار شد.

کد مطلب 4096658

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