درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های پاراگلایدر قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات پاراگلایدر قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در رشته مسافت با حضور ۸۵ شرکت‌کننده از ۲۶ استان برگزار شد و صبیحه عرب مارکده بانوی خلبان استان توانست به مقام چهارم این مسابقات دست یابد.

در این مسابقات ابوذر امیدی مقدم، عباس خبازی و سجاد بخشی هم به نمایندگی از استان در بخش آقایان به رقابت پرداختند و درمجموع تیمی در جایگاه پانزدهم کشور قرار گرفتند.

نخستین دوره مسابقات پاراگلایدر قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی روزهای ۲۶ تا ۳۱ شهریور در سایت پروازی «چنار شرق» از نواحی شهرستان دماوند برگزار شد.