امیدواری لوک اویل به مشارکت در صنعت نفت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واگیت الکپروف روز شنبه (یکم مهرماه) اعلام کرد: این شرکت روسی قصد دارد با سرمایهگذاری در پروژههای خارج از روسیه، در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۷ میلادی تولید خود را در سطح ۱۰۰ میلیون تن در سال (معادل ۲ میلیون بشکه در روز) حفظ کند.
وی همچنین تصریح کرد: لوک اویل سرمایهگذاری سالانه خود را در سطح هشت میلیارد تا هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار حفظ میکند.
لوک اویل با وجود تولید کمتر از انتظار نفت از میدانهای خود در منطقه سیبری غربی در روسیه توانسته است با تمرکز بر رشد تولید در مناطق جدید، از جمله دریای خزر و عراق، سطح تولید خود را حفظ کند و اکنون به تولید نفت در مکزیک و ایران نیز توجه دارد.
به گفته مدیر عامل لوک اویل، بودجه سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ این شرکت بر اساس قیمت نفت ۵۰ دلار خواهد بود.
الکپروف همچنین اعلام کرد که در ماه اکتبر امسال در مسکو، پایتخت روسیه، با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، دیدار خواهد داشت.
وی با اشاره به مذاکره لوک اویل با شرکت ملی نفت ایران برای همکاری در توسعه میدانهای آب تیمور و منصوری، گفت: ما بسیار نزدیک هستیم؛ در زمینه حجم تولید و روند رسیدن به برخی سطوح تولید اختلافهایی داریم، اما مهم نیستند.
نظر شما